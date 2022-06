Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è il survival con i dinosauri

Da oggi è disponibile un nuovo gioco gratis a sorpresa su Steam, per celebrare uno dei reveal particolarmente attesi dagli appassionati durante l’Xbox + Bethesda Showcase 2022.

A partire da questo momento è infatti possibile riscattare gratuitamente ARK Survival Evolved sul vostro account, in preparazione all’arrivo del secondo capitolo: sarà anch’esso gratis al day-one su Xbox Game Pass (potete trovarlo in sconto su Amazon).

Durante lo showcase è stato infatti mostrato un nuovo trailer del secondo capitolo, in uscita nel 2023 e che esibirà Vin Diesel cavalcare giganteschi dinosauri: per celebrare l’iniziativa, il primo amatissimo episodio potrà essere vostro senza dover spendere nemmeno un centesimo.

L’offerta resterà disponibile fino a domenica 19 giugno alle ore 10.00: avete dunque una settimana di tempo per poter approfittare di questa grande iniziativa.

In ARK Survival Evolved i giocatori dovranno impegnarsi al massimo per sopravvivere in una nuova misteriosa isola, raccogliendo risorse, cacciando e costruendo ripari e nuove tecnologie.

La feature sicuramente più interessante è sicuramente rappresentata dagli altri abitanti dell’isola: stiamo naturalmente parlando dei dinosauri, che potrete addomesticare e cavalcare a vostro piacimento, oltre naturalmente a poterli combattere insieme ad altre creature primitive.

Potete scaricare immediatamente ARK Survival Evolved sul vostro dispositivo senza dover fare alcun acquisto: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, effettuare il login e fare clic sul pulsante «Aggiungi all’account».

Se avrete eseguito l’operazione correttamente, in pochi istanti il titolo di Studio Wildcard sarà aggiunto al vostro catalogo di giochi e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete, a patto di approfittare dell’offerta entro il termine della promozione.

