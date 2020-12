Vin Diesel ammazza dinosauri e altre cose strane in ARK II

Ne abbiamo visto di incontri originali nel mondo dei videogiochi, ma a quanto pare quelli con l’attore Vin Diesel – celebre per la sua prestanza fisica e per il successo di Fast & Furious – diventeranno una costante dei TGA: dopo la presenza sul palco dello scorso anno, infatti, l’attore è stato protagonista anche ai The Game Awards 2020, dove ha ammazzato dinosauri e altri nemici piuttosto strambi nel mondo preistorico di ARK II, seguito ufficiale di ARK: Survival Evolved.

Se volete vedere il tutto con i vostri occhi, perché è quello che bisogna fare sempre, vi raccomandiamo di dare uno sguardo al video che svela da vicino il gioco di sopravvivenza.

Restiamo ora in attesa di ulteriori dettagli su quando il gioco arriverà effettivamente sul mercato e su quali piattaforme sarà possibile metterci le mani fin da subito.

Rimanete su SpazioGames per tutte le ulteriori novità in arrivo dal palco dei TGA 2020: qui il nostro live recap, qui l’elenco sempre aggiornato di tutti i vincitori.