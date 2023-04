Il nuovo aggiornamento di sistema di PS5 non piace ai giocatori

Da ieri è disponibile un nuovo aggiornamento per PS5, che potete scaricare per la console current-gen Sony, versione 23.01-07.20.00.

L’update è arrivato a circa un mese ci distanza dalla versione 7.01.01, che ha incluso diverse e modifiche per la piattaforma di ultima generazione Sony (che trovate in bundle con God of War Ragnarok su Amazon).

Ora che il firmware 7.01.01 di PS5 è disponibile per il download per tutti gli utenti, gli stessi hanno iniziato a parlarne sui forum dedicati.

Come riportato anche da Gaming Bible, l’ultimo aggiornamento di sistema di PlayStation 5 non è stato particolarmente apprezzato dai giocatori.

Gli aggiornamenti di sistema per tutte le console moderne sono un requisito necessario. Che si tratti dell’integrazione di Discord, di funzioni di chat migliorate, di nuove funzioni della dashboard o semplicemente della stabilità del sistema.

L’ultimo update è stato pubblicato questa settimana e, stando alle note della patch, si legge: «Abbiamo migliorato le prestazioni del software di sistema e le prestazioni della console ».

Quindi sì, niente di nuovo sotto il sole, tanto da scatenare l’ilarità dei giocatori su Reddit: «La patch ha anche reso PS5 impermeabile», ha scherzato “ToiletBlaster247”. «Prestazioni e stabilità. Ci stanno davvero viziando», ha scritto “EarthInfern0”.

«Sono contento che abbiano risolto il problema della stabilità: l’altro giorno dondolava avanti e indietro su un piccolo scaffale su cui l’ho appoggiata, quindi questo cambia le cose», ha aggiunto “matkata99”.

Alla fine dei conti, l’aggiornamento 23.01-07.20.00 è, diciamo, un update di routine. Tuttavia, non tutti gli aggiornamenti di sistema sono privi di nuove funzionalità e, se i bug segnalati non venissero risolti da Sony anche con patch “piccole” come quella di ieri, le persone avrebbero sicuramente di che lamentarsi.

Detto questo, l’utente “kabooozie” ha chiesto: «Mi chiedo quando avremo una revisione dell’interfaccia utente. Le schede e i menu sono un casino. PS4 ha un’interfaccia decisamente migliore».

Restando in tema, le vendite di PS5 sono aumentate anche fino a 5 volte rispetto agli scorsi anni, anche in Italia: la crisi di scorte è stata superata.

Infine, vi ricordiamo anche che nelle scorse ore sono stati infatti aggiunti ben 16 nuovi omaggi scaricabili per gli abbonati. Non fateveli scappare.