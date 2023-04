PS5 scaccia via ufficialmente la crisi: vendite aumentate di 5 volte nel 2023 in Italia e in Europa

Gli ultimi dati di vendita ufficiali arrivati dal GSD confermano una notizia molto importante per tutti i fan di PS5: Sony sembra ormai essere riuscita a scacciare via con successo la crisi di scorte, facendo inevitabilmente registrare un netto incremento delle vendite per le console next-gen.

A differenza dei primi due anni dal lancio, PlayStation 5 è diventata molto più semplice da acquistare nelle ultime settimane (trovate il bundle con 2 controller su Amazon, con consegna Prime): Sony ha infatti risolto ufficialmente i problemi che le impedivano di produrre un numero adeguato di console, che adesso ha ormai schizzato il volo sul mercato.

Secondo riportato da GamesIndustry.biz (via PSU), le vendite nelle regioni europee sono aumentate del 67% a marzo 2023 in numerose regioni europee, tra le quali si annovera anche l’Italia come uno dei paesi di maggior successo.

In particolar modo, i dati indicano che le vendite hanno fatto registrare un aumento pari addirittura a 5 volte rispetto agli scorsi anni nella maggior parte delle regioni europee: un risultato che sottolinea come ormai la crisi di scorte sia decisamente un lontano ricordo.

Il successo ottenuto nel mercato dalle nuove scorte di PS5 era già diventato evidente dando un’occhiata ai mercati secondari, dove i bagarini sembrano aver ormai alzato bandiera bianca iniziando a svendere le loro console, pur di riuscire a recuperare parte delle spese.

Sembra che, insieme all’Italia, i mercati europei di maggior successo per la console next-gen sono Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Svizzera e Portogallo: adesso che è possibile acquistare PlayStation 5 con maggiore facilità, Sony può finalmente registrare eccellenti risultati di vendita.

Se infatti non ci fosse stata la crisi di scorte fin dall’inizio, molto probabilmente la console next-gen avrebbe fatto registrare molti più record in anticipo, ritrovandosi invece spesso a faticare nelle classifiche di vendita. Ad ogni modo, si tratta di dati che non possono che far esultare anche i fan, che ormai non dovrebbero più temere un’improvvisa sparizione delle piattaforme dagli store.

Le vendite delle console sono in netto aumento, ma per gli utenti attivi su PlayStation Plus c’è da registrare un processo inverso: gli ultimi dati dicono infatti che i giochi gratis del mese hanno attirato il 25% di giocatori in meno.

Vedremo se il nuovo aggiornamento del catalogo Plus Extra e Premium risolleverà la situazione: nelle scorse ore sono stati infatti aggiunti ben 16 nuovi omaggi scaricabili per gli abbonati.