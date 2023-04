PS5, nuovo aggiornamento di sistema disponibile: ecco cosa cambia

Da ora è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per PS5, che potete scaricare fin da subito per la console next-gen Sony, versione 23.01-07.20.00.

L’update arriva a quasi un mese ci distanza dalla versione 7.01.01, che ha portato con sé varie modifiche per la piattaforma di ultima generazione di casa Sony (la trovate in bundle con God of War Ragnarok su Amazon).

Come segnalato anche dai colleghi PSU, il firmware 7.01.01 di PS5, che ora è disponibile per il download per tutti gli utenti.

Al momento in cui scriviamo, Sony non ha condiviso le specifiche dell’aggiornamento (in ogni caso di piccole dimensioni) ma è plausibile che non lo faccia pubblicamente nemmeno nelle prossime ore, sebbene i contenuti siano stati resi noti.

Sony Interactive Entertainment ha reso disponibile per il download l’aggiornamento 23.01-07.20.00 di PS5. L’ultimo firmware fa più o meno quello che ci si aspetta, ossia miglioramenti generali, quindi non aspettatevi chissà quali contenuti interessanti.

Ecco, poco più in basso, la lista delle modifiche dell’update odierno, dal peso di 1.150 GB:

Migliorate le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Migliorati i messaggi e l’usabilità di alcune schermate.

Da ciò che si evince, si tratterebbe quindi di un hotfix mirato a correggere le problematiche più o meno gravi riscontrate nella versione principale.

In altre parole, parliamo più che altro di una normale patch atta a migliorare la stabilità generale del sistema ed eventualmente correggere alcuni errori di sistema e poco altro.

Potrete scaricare manualmente l’aggiornamento selezionando dalla dashboard il menu Impostazioni e seguendo poi le istruzioni necessarie.

Restando in tema, le vendite di PS5 sono aumentate anche fino a 5 volte rispetto agli scorsi anni, anche in Italia: la crisi di scorte è stata superata.

Ma non solo: vi ricordiamo anche che nelle scorse ore sono stati infatti aggiunti ben 16 nuovi omaggi scaricabili per gli abbonati. Non fateveli scappare.