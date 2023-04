PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 16 nuovi giochi gratis

L’atteso aggiornamento del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium del mese di aprile è ufficialmente arrivato: da questo momento tutti i fan abbonati potranno divertirsi con ben 16 nuovi giochi gratis da scaricare.

A differenza di quanto accade con l’abbonamento Essential, i piani d’iscrizione più elevati di PS Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) consentono infatti di accedere a un catalogo in continuo aggiornamento di giochi scaricabili, che però non saranno aggiunti permanentemente alla vostra raccolta.

Curiosamente, una gran parte dei nuovi prodotti gratuiti disponibili proviene da Bethesda: nonostante l’acquisizione nel gruppo Xbox, Microsoft ha dunque deciso di concedere ai giocatori PS5 e PS4 tanti nuovi titoli da giocare senza costi aggiuntivi.

Se siete iscritti a PlayStation Plus Extra, i nuovi giochi gratis disponibili arrivano a essere 11 in totale: a questi si devono però aggiungere 5 grandi classici su Premium, che portano il numero completo a 16 omaggi inediti.

Di seguito vi riepilogheremo la lista completa di giochi gratis che potete scaricare da adesso sulle vostre console, a patto naturalmente di essere iscritti rispettivamente a Extra o Premium.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di aprile 2023

Bassmaster Fishing | PS4, PS5

| PS4, PS5 Doom Eternal | PS4, PS5

| PS4, PS5 Kena: Bridge of Spirits | PS4, PS5

| PS4, PS5 Monster Boy and the Cursed Kingdom | PS4, PS5

| PS4, PS5 Paradise Killer | PS4, PS5

| PS4, PS5 Riders Republic | PS4, PS5

| PS4, PS5 Sackboy: Una Grande Avventura | PS4, PS5

| PS4, PS5 Slay the Spire | PS4

| PS4 The Evil Within | PS4

| PS4 Wolfenstein II: The New Colossus | PS4

| PS4 Wolfenstein: The Old Blood | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di aprile 2023

Dishonored: Definitive Edition | PS4

| PS4 Doom | PS4

| PS4 Doom II | PS4

| PS4 Doom 3 | PS4

| PS4 Doom 64 | PS4

Come potete vedere voi stessi, il nuovo aggiornamento di PlayStation Plus si è rivelato particolarmente interessante: non possiamo che augurare a tutti i fan un buon divertimento con i nuovi omaggi del servizio.

E se siete iscritti all’abbonamento Premium, vi ricordiamo che le sorprese non sono ancora finite qui: in contemporanea con il lancio al day-one è stata infatti resa disponibile una nuova demo esclusiva gratuita.

Non dimenticatevi però di dare un’occhiata ai tantissimi giochi pronti a lasciare il catalogo nelle prossime settimane: tra gli addii di spessore c’è anche quello di Marvel’s Spider-Man, che ha fatto comprensibilmente arrabbiare molti utenti.