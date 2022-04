eFootball 2022, la rinascita è vicina: sbuca la data

Il lancio di eFootball 2022 è stato notoriamente un disastro, tanto che Konami è dovuta necessariamente correre ai ripari.

Il rivale free-to-play di FIFA 22 (che trovate su Amazon Italia al minor prezzo di sempre) non è infatti riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati di calcio.

Del resto, il publisher nipponico è dovuto addirittura passare a rimborsare gli utenti, cosa questa che dimostra la necessità di ripartire (quasi) da zero.

Ora, a sorpresa, Konami ha annunciato che la versione 1.0.0 di eFootball 2022 vedrà la luce davvero a breve, per la gioia dei fan.

Il nuovo e attesissimo aggiornamento uscirà infatti prestissimo, più precisamente a partire dal 14 aprile prossimo.

Come riportato nel sito ufficiale, «dal rilascio della v0.9.0 abbiamo ricevuto numerosi feedback da parte vostra, che sono stati cruciali per il miglioramento del gioco».

E ancora, «Il nostro obiettivo è sempre stata la creazione di un ‘nuovo gioco di calcio‘ che divertisse tutti i suoi utenti, e i vostri consigli ci hanno spinto sempre di più verso quell’obiettivo».

«Vi assicuriamo che continueremo a migliorare e aggiornare il gioco anche dopo il rilascio della v1.0.0, per realizzare un’esperienza calcistica digitale ancora più immersiva per tutti. Come sempre, il vostro feedback è una parte fondamentale di tale processo, quindi continuate a condividerlo con noi», conclude il messaggio.

Insomma, se tutto andrà come deve andare, il 14 aprile potremo finalmente mettere le mani al “nuovo” eFootball, stavolta degno di essere chiamato tale.

Infine, Konami ha anche rilasciato una nota sulla versione iOS/Android di eFootball 2022:

Desideriamo scusarci per l’ennesimo ritardo nell’aggiornamento della versione mobile di eFootball 2022.

Il team di sviluppo è al lavoro sulla versione per dispositivi mobili per assicurarsi che sia della massima qualità al momento del lancio, come giustamente i nostri amati utenti meritano. Presto annunceremo novità sulla pubblicazione della versione mobile del gioco. Nel frattempo, apprezziamo davvero la vostra pazienza.

Ricordiamo che la rabbia degli utenti fu infatti talmente ampia da portare eFootball a diventare il gioco più odiato di sempre su Steam.

Ma non solo: da poco il Commonwealth Esports Championships ha svelato la lista dei giochi per le competizioni previste: la serie eFootball di Konami sembra essere stata scelta al posto di quella di EA e FIFA.