PES (o se preferite eFootball) potrebbe cambiare nome, ancora

eFootball 2022 è disponibile già da mesi su tutte le piattaforme, purtroppo però senza riscontrare il successo sperato tra i tanti appassionati dei giochi calcistici.

Il titolo è stato da subito subissato di critiche tra le più disparate, a causa di problemi anche gravi che rendevano il gioco un vero e proprio disastro agli occhi dei fan.

eFootball sicuramente non ha retto il confronto con il suo diretto concorrente per quanto riguarda i titoli sportivi di calcio, ovvero FIFA 22, che come c’era da aspettarsi ha tenuto il piede puntato sull’acceleratore e ha avuto grande successo.

L’ex Pro Evolution Soccer è stato dunque un passo falso, e Konami sembra stia pensando a un vero e proprio nuovo rebranding della famosa serie.

A quanto pare (via Gamerant) in data 15 marzo, è stato registrato un marchio nuovo in Australia per conto di Konami Digital Entertainment.

Il marchio in questione è un ritorno al passato con un pizzico di novità: del vecchio Pro Evolution Soccer è stata cambiata la parola “Evolution” per lasciare spazio al termine “Powerful“, ottenendo così Pro Powerful Soccer.

Oltre al marchio depositato non ci sono ulteriori novità, dunque da un lato potrebbe trattarsi di un modo per rivalutare la serie dopo l’evidente fallimento con eFootball; dall’altro potrebbe anche essere il caso di un titolo completamente nuovo che non andrebbe a intaccare la presenza di eFootball stesso.

Ironia della sorte, Pro Powerful Soccer è di fatto un gioco già esistente, presente su mobile e installato appena 5000 volte dagli utenti di Google Play.

Nell’attesa di scoprire qualcosa in più sulle mosse di Konami, sembra però che eFootball abbia “superato” FIFA 22 in qualcosa che potrebbe lasciare interdetti.

In generale però critica e pubblico sono abbastanza concordi, e eFootball è stato il gioco peggiore del 2021 secondo Metacritic.