Visto che PS5 e Xbox Series X hanno design “da meme”, IKEA ora ha i loro cartonati

Non scopriamo certo nel 2021 che PlayStation 5 e Xbox Series X abbiano design peculiari, che puntano a dare un primo impatto diverso nel vostro salotto. Se PS5 è gigantesca e, beh, bianca e brillante, Xbox Series X ha un corpo più composto, squadrato ed elegante, ma sceglie l’inusuale stile verticale, differenziandosi da tutte le sue sorelle maggiori in orizzontale.

Si tratta, in sintesi, di due oggetti che è difficile immaginare nel proprio media center fino a quando non li si ha di fronte e non si prova a piazzarli nelle rispettive posizioni. Così, per aiutare i suoi clienti a decidere – e considerando che non è il caso di esporre delle vere PS5 o Xbox Series X, visto quanto siano introvabili, senza scatenare una guerra civile – ecco che IKEA ha trovato la soluzione, segnalata dall’utente JFP1 su Imgur: la nota catena di rivendita di mobili e arredi per la casa sta infatti inserendo nei suoi negozi dei cartonati 1:1 delle console next-gen.

I cartonati di IKEA dedicati a Xbox Series X e PS5

Da notare la dicitura sulla scocca bianca di PS5, che recita:

Quale mobile per il media center di IKEA riuscirà a contenere la mia nuova console da gioco, così grande da essere un meme?

Dal momento che sono sempre di più le persone che scegliendo il mobile per la TV in salotto devono sistemare anche le console, ecco che così potrete togliervi subito tutti i dubbi: prendete il cartonato e sistemate il mobile esposto come fareste a casa, per farvi un’idea di che aspetto avrà con la vostra console (quella vera) sopra. Ammesso che, almeno nel 2021, riusciate finalmente a trovarne una nei negozi.

A parte le battute, le scorte di PS5 e Xbox Series X dovrebbero diventare molto più facili da trovare quest’anno: Sony, ad esempio, ha parlato di difficoltà sensibilmente ridotte ed è pronta a lanciare la sua next-gen anche in India il prossimo mese di febbraio. Superata la fase critica che ha portato a saltare sia il Black Friday che che il periodo natalizio, insomma, dovremmo vedere presto l’arrivo di nuove PS5 e Xbox nei negozi – questa volta, almeno, non di cartone.