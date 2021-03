Il GTA 6 del medioevo, Rustler, uscirà entro quest’anno anche su console

In attesa di avere delle vere informazioni su GTA 6, entro la fine dell’anno potremo divertirci con Rustler: il titolo realizzato dai Justu Games che non ha mai nascosto di essersi ispirato alla famosa serie di Rockstar Games.

Dopo l’arrivo in accesso anticipato su Steam, Rustler è pronto a fare un passo in avanti decisivo, annunciando che uscirà anche su console.

Come riportato infatti da GameSpot, il titolo indie è stato annunciato come in uscita sia su PS5 che su PS4, in contemporanea con la versione completa su Steam. Sappiamo inoltre che uscirà anche su Xbox Series X, Xbox One e Switch.

L’annuncio è stato dato attraverso il blog ufficiale di PlayStation, accompagnato da un trailer ufficiale di presentazione:

Rustler presenta una visuale a volo d’uccello che richiama quella vista all’interno di GTA e GTA II, proponendo dunque la propria interpretazione della serie in un contesto medievale.

Il protagonista sarà infatti incaricato di vincere il torneo, per poter ricevere la mano della principessa e sposarla.

Ovviamente starà a noi decidere il modo in cui arrivare ad ottenere questo obiettivo: avremo a disposizione tantissime armi di stampo medievale come spade, lance e balestre.

Ma avremo a disposizione anche alcuni assurdi mezzi moderni, come la possibilità di lanciare delle particolari granate o addirittura poter diventare un taxi driver.

Sarà anche disponibile una meccanica wanted, proprio come in GTA V: tuttavia invece di fare spericolate fughe in auto, scapperemo via dalle forze dell’ordine in sella al nostro destriero.

Non c’è ancora una data di lancio precisa ma sappiamo che, salvo rinvii, l’uscita di Rustler è prevista entro la fine del 2021 su PC e console.

L’ultimo vero grande open world a stampo medievale è stato Kingdom Come Deliverance, che dovrebbe ricevere a breve anche un adattamento a serie tv.

Per quanto riguarda invece un GTA 6 ufficiale, sappiamo che presto potrebbe arrivare il primo trailer: sarebbe stato anticipato da un’offerta di lavoro.