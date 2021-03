Chromebook HP con display da 14″ a meno di 300 euro tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai notebook.

Tra i vari articoli presenti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il computer portatile HP Chromebook 14A-NA0019NL, che potete portarvi a casa a soli 299,90€, rispetto ai 349,90€ solitamente richiesti di listino. Si tratta di un ultrabook caratterizzato da un design elegante e dotato di una batteria a elevata autonomia, perfetto per accompagnarvi ovunque senza la necessità di collegarsi ad una presa elettrica.

Perfetto per utilizzi tipicamente da ufficio e navigazione web, il laptop HP Chromebook 14A-NA0019NL è leggero e facilmente trasportabile. Il dispositivo è animato dal processore Intel Celeron N4020, accompagnato da 4GB di RAM e 64GB di memoria di archiviazione eMMC, mentre il display è un’unità IPS da 14″ a risoluzione FullHD con trattamento antiriflesso e supporta il tocco fino a quattro dita contemporaneamente, consentendovi di scorrere, ingrandire e spostarvi tra i contenuti con semplici gesti. Non manca una webcam 720p per effettuare videochiamate e didattica a distanza, indispensabile per il periodo attuale.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai notebook tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

