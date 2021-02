GTA 6 ma è ambientato nel medioevo: vi presentiamo Rustler

Chi ha bisogno di GTA 6 quando puoi goderti la formula open world sopra le righe di Rockstar Games nel medioevo?

Questa la premessa, semplice ma efficace, di Rustler, un nuovo titolo indie appena sbarcato in Accesso Anticipato su Steam.

Rustler porta la firma dello studio polacco Jutsu Games ed è stato finanziato nel 2020 tramite Kickstarter, dove ha ottenuto il 152% dei fondi richiesti.

Il gioco è proposto con una visuale a volo d’uccello che ricalca quella diGTA e GTA II, cui si ispira con molteplici attività spassose e riferimenti alla cultura pop.

Cosa si fa in Rustler? Proprio come in un GTA 6 medievale, potrete godervi un sandbox nei panni di un personaggio noto soltanto come The Guy, in cui potrete fare rapine, rubare cavalli mentre ascoltate musica e canti di bardi, fare drifting su un carro, sparare mucche in cielo con un trabucco e molto altro, tra il quale unirvi ad una setta di Round-Earthers, ovvero dei terrasferisti, la versione giusta dei terrapiattisti. C’è anche una storia da seguire, ovviamente.

Se questa descrizione vi interessa, potete farlo subito vostro con uno sconto del 15% su Steam per un periodo di tempo limitato.

Del resto, l’ultimo grande open world medievale è stato Kingdom Come Deliverance ma sembra che per un seguito ci vorrà ancora del tempo.

Allo stesso modo, GTA 6 è in cantiere ma comunque sempre più lontano per via dei successi di GTA Online, per cui potreste approfittarne per ingannare l’attesa.