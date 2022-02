Il gioco più “non morto” di sempre ha una finestra di lancio (ma non è vicina)

Dead Island 2 è sparito dalle scene da molti mesi, sebbene stando alle ultime informazioni THQ Nordic non avrebbe nessuna intenzione di cestinare il gioco.

Visto e considerato che il primo capitolo è stato accolto molto calorosamente sia dalla critica che dal pubblico, sarebbe sicuramente sciocco non dare alla luce un sequel, anche se a quanto pare c’è ancora da aspettare un po’.

Che Dead Island 2 non sia stato cancellato è cosa nota, anche se il fatto di aver saltato a piè pari un’intera generazione non ha fatto ben sperare nessuno.

Ora, dopo che di recente l’insider Tom Henderson ha spiegato che il gioco è vivo e vegeto, arriva una nuova conferma sullo sviluppo del progetto, con tanto di data di uscita.

Come riportato anche da VGC, Deep Silver potrebbe prepararsi a rilasciare Dead Island 2 entro e non oltre i primi mesi del prossimo anno, perlomeno secondo i commenti della società madre Embracer Group.

La scorsa settimana, infatti, è stato affermato che il titolo a lungo ritardato avrebbe potuto finalmente arrivare nel corso del 2022, ma a quanto pare non sarà così.

Durante una presentazione dei risultati finanziari di Embracer, l’ospite del Q&A ha commentato le recenti speculazioni sul fatto che il gioco fosse ancora vivo.

In quell’occasione, la spokeperson ha confermato – in via non ufficiale – che il gioco sarà rilasciato durante il prossimo anno fiscale della società, che termina il 31 marzo 2023.

«È chiaramente [ancora vivo] e mi aspetto il rilascio entro e non oltre questo anno finanziario. […] Cosa possiamo aspettarci da un titolo che è stato in sviluppo per circa 10 anni?»

Pur non confermando nulla, la conversazione ha dato la netta impressione che l’uscita di Dead Island 2 potrebbe essere finalmente all’orizzonte.

Il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2014 e da allora ha subito una serie di ritardi e cambi di sviluppatore.

Inizialmente era infatti in lavorazione presso lo studio Yager, autori di Spec Ops The Line, prima che lo sviluppo passasse a Sumo Digital.

Infine, Dambuster – uno studio interno di Deep Silver – ne prese in mano le redini nel 2019. Dead Island 2 è quindi ancora in lavorazione ma sarà destinato poco sorprendentemente su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Restando in tema open world a tema zombie, Dying Light 2 si è rivelato essere un successo e un gioco davvero notevole, come vi abbiamo spiegato del resto anche nella nostra recensione.