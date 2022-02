C’è un gioco “non morto” che potrebbe non essere morto per davvero

Sono ormai molti anni che Dead Island 2 è sparito dai radar, sebbene una nuova indiscrezione rivela che THQ Nordic non avrebbe nessuna intenzione di accantonare il progetto.

Il primo capitolo uscito ormai diverse generazioni fa è stato accolto da critica e pubblico in maniera tutto sommato soddisfacente.

Nonostante sia stato spesso e volentieri sottolineato che il sequel non è stato cancellato, è anche vero che i continui silenzi non hanno lasciato ben sperare circa le sorti del progetto.

Ora, come riportato su ResetEra, il sempre affidabile Tom Henderson sembra aver rivelato che Dead Island 2 sarebbe vivo e vegeto, nonostante tutto.

Stando a quanto reso noto da Henderson, l’horror a mondo aperto sarebbe ancora in sviluppo, trovandosi in uno stadio di sviluppo tutto sommato molto buono.

Ma non solo: Henderson ha reso noto che il gioco è previsto su PC e console di nuova generazione in un periodo non meglio precisato tra l’autunno del 2022 e i primi mesi del prossimo anno.

Ma non solo: si parla anche di diversi scenari liberamente esplorabili tra cui location californiane come Beverly Hills e varie città della West Coast, oltre a un gameplay che ricalcherà alcuni elementi del predecessore.

Dopo essere stato annunciato per PS4 e Xbox One quasi sette anni fa, grazie ad alcun annunci di lavoro apparsi sul sito web dell’attuale sviluppatore Dambuster Studios, sembra che il titolo sia quindi ancora in sviluppo.

Ciò starebbe a significare che, dopo anni di silenzio, il gioco è ancora in lavorazione ma sarà destinato poco sorprendentemente a PS5, Xbox Series X|S e PC.

Nel frattempo, se vi interessano i titoli open world a tema zombie, Dying Light 2 è finito al centro di una ondata di review bombing per la scelta di Techland di non doppiarlo in varie lingue, tra cui l’italiano.