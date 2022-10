Il finale di Gotham Knights è già trapelato in rete, ovviamente

Poteva Gotham Knights salvarsi dalla piaga degli spoiler e dei leak? A quanto pare no, perché anche la Bat-Family non può nulla contro le fughe di informazioni.

A poche settimane dall’uscita del titolo, che potete già preordinare su Amazon, il più grosso colpo di scena della trama è stato svelato, collegato al finale.

Un brutto colpo per un titolo che, per altro, avrà bisogno di essere rigiocato più di una volta per poter scoprire tutti i suoi segreti.

Con buona pace dei cacciatori di trofei e obiettivi, che se beccheranno lo spoiler avranno ancora uno stimolo in meno per completare il titolo al 100%.

Da qui in poi ci saranno pesanti spoiler sulla trama di Gotham Knights, proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo.

A meno di due settimane dalla sua uscita, datata 25 ottobre, i fan di Gotham Knights dovranno schivare un sacco di spoiler sulla trama del titolo.

La fuga di notizie viene curiosamente da un artbook ufficiale, come riporta Kotaku, che mostra uno dei risvolti probabilmente più importanti della trama, o almeno tra i più attesi dai fan.

Mentre i libri in questione sono stati spediti probabilmente in anticipo, un giocatore ha diffuso screenshot che riportano la resurrezione di Batman da parte di Talia al Ghul ad un certo punto del gioco.

L’artbook indugia inoltre mostrando gli schizzi di una boss fight contro Batman, probabilmente plagiato da Talia, in cui il giocatore deve schivare attacchi ininterrotti mentre cerca di far rinsavire l’Uomo Pipistrello.

Se questo spoiler può sembrare fasullo, sappiate che Warner Bros ha fatto chiudere il subreddit in cui era stato pubblicato. Così come alcuni sviluppatori hanno espresso su Twitter il proprio dissenso sul tema degli spoiler.

Quindi a Gotham City potrebbe davvero servire Batman, come avevamo ipotizzato in occasione della nostra prima prova con mano del gioco.

Sia su console che su PC, dove il titolo è davvero al massimo della sua forma con delle feature spettacolari.