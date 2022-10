Gotham Knights ha ottime notizie per i cacciatori di trofei e obiettivi

Il day one di Gotham Knights è ormai sempre più vicino: il nuovo titolo di WB Games Montréal sarà disponibile ufficialmente dal 21 ottobre e, stando agli ultimi dati pubblicati in rete, ci sono ottime notizie per chi punta a platinarlo oppure ottenere tutti gli obiettivi.

Sono infatti stati svelati ufficialmente tutti i trofei e gli obiettivi che è possibile completare su Gotham Knights (potete prenotare la Special Edition su Amazon): sebbene richiedano naturalmente di completare il gioco e di compiere alcune imprese, c’è una grande rivelazione per i fan preoccupati di dover affrontare una Gotham City più pericolosa.

Come riportato infatti da PowerPyx (via PlayStation LifeStyle), la lista di trofei ufficiale — se volete evitare potenziali spoiler su trama e nemici, vi sconsigliamo di visualizzarla — segnala che non è presente alcun obiettivo legato alla difficoltà: potrete dunque godervi l’esperienza di gioco senza dovervi preoccupare di dimostrare le vostre capacità.

Un’ottima notizia per i cacciatori di trofei e obiettivi dunque, accompagnato da un’altra lieta notizia: pare infatti che non dovrete completare l’avventura con tutti e 4 gli eroi giocabili, anche se sembrerebbe essere necessario provarli tutti almeno una volta.

Insomma, nonostante gli sviluppatori avessero ammesso che bisognerà giocare tutta l’avventura diverse volte per scoprire tutto ciò che Gotham Knights ha da offrire, pare che ciò non sarà fortunatamente necessario per sbloccare tutti i trofei e gli achievement.

Inoltre, pare che potrete portare a termine l’impresa anche da soli: non sono infatti presenti obiettivi legati all’utilizzo della modalità cooperativa online, che dovrebbe dunque restare semplicemente opzionale per il completamento dell’avventura.

Tuttavia, i giocatori dovranno comunque prepararsi a completare la maggior parte delle sfide al 100%, pur potendo affrontare i pericoli di Gotham City con i loro tempi e con le modalità che riterranno più opportune.

A questo punto, non vi resta dunque che scegliere il vostro vigilante preferito e prepararvi a combattere il crimine già dalla prossima settimana. Se siete curiosi di scoprirne di più su questa ambiziosa avventura, trovate sulle nostre pagine il provato di Gotham Knights insieme al video con il gameplay.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile soltanto su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma proprio quest’ultima versione sembra voler surclassare le altre grazie a impostazioni grafiche davvero imponenti.