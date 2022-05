Il Final Fantasy VII “definitivo” arriva a breve, e avrà contenuti inediti

Final Fantasy VII si è circondato di tantissime produzioni che hanno raccontato il suo universo, tra film e videogiochi.

Uno dei più ambiziosi è stato Advent Children, lo potete recuperare su Amazon, lungometraggio che riprende ed espande la storia originale del gioco.

Per non parlare di Final Fantasy VII Remake, la cui seconda parte è talmente lenta ad arrivare che c’è chi se la sta facendo da solo, più o meno.

Oppure la rimaneggia, mettendo Zack nel gioco fin dall’inizio, cambiando la storia originale che, volendo, diventa ancora più simile all’idea di Nomura in un certo senso.

Tra i tanti progetti che raccontano il mondo dell’amatissimo JRPG c’è anche Final Fantasy VII Ever Crisis, titolo mobile che condensa l’avventura originale con altri videogiochi del franchise.

Ever Crisis è un’esperienza in single-player a capitoli che coprirà tutta la timeline di FFVII, incluso ciò che succede nel gioco originale e in tutte le compilation di FFVII.

Il gioco coprirà l’intera compilation di titoli ispirati al settimo capitolo: Final Fantasy VII, Crisis Core: FFVII, Final Fantasy Advent Children, Dirge of Cerberus: FFVII e Before Crisis: FFVII.

E, come riporta Siliconera, adesso Ever Crisis ha anche una data di uscita. O per meglio dire un periodo che, stando ad un report finanziario di CyberAgent, è settembre 2022.

Il titolo, disponibile per dispositivi mobile, offrirà i giochi citati con un nuovo stile visivo, ed includerà anche qualcosa di inedito: la prima localizzazione ufficiale in inglese di Before Crisis: Final Fantasy VII.

Secondo Tetsuya Nomura, director di FFVII Remake, questo titolo riuscirà a collegare insieme tutti gli eventi di ogni gioco mai uscito sotto questo brand.

Sarà vero? Non ci resta che aspettare settembre per scoprirlo. Una cosa che non potranno fare gli utenti PS5, però.

Ever Crisis era stato annunciato a sorpresa un anno fa, e finalmente sappiamo quando potremmo mettere le mani sul FFVII definitivo.