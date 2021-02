Final Fantasy VII Ever Crisis arriva su PS5? Un rumor svela i dettagli

Final Fantasy VII Ever Crisis potrebbe essere ad un passo dal lancio su PS5 (e PS4), come rivelato da un nuovo rumor.

Un’edizione aggiornata per la console next-gen è oggetto di indiscrezioni da tempo e il suo reveal è atteso a momenti.

A quanto pare, però, l’occasione giusta potrebbe essere lo State of Play in programma oggi, giovedì 25 febbraio, alle ore 23:00.

L’indiscrezione è arrivata sulle pagine di ResetEra, dove il thread non è stato ancora chiuso, direttamente da 4chan, dove più persone hanno confermato di aver sentito questa stessa versione.

Final Fantasy VII Ever Crisis godrebbe di una modalità a 60fps con risoluzione nativa 1440p e una modalità grafica a 30fps con ray tracing e risoluzione a 1440p.

Inoltre, sfrutterebbe le caratteristiche esclusive del controller DualSense, sebbene non ci sia dato sapere come.

Questa nuova edizione avrebbe anche delle novità contenutistiche, tra cui due nuovi capitoli: il capitolo 8.5, “All Dressed Up”, e un “misterioso” Capitolo 19.

Inoltre, ci sarebbero una nuova boss fight, varie nuove battaglie arena e una modalità in cui selezionare i boss da sfidare direttamente.

Tra le caratteristiche inedite figurerebbe anche un cambio rapido di Materia e una modalità fotografica, oltre ad un nuovo set di trofei.

Il lancio sarebbe in programma per il 10 aprile 2021 sia su PS4 che su PS5 al prezzo di 69,99 euro; i pre-order garantirebbero l’accesso all’arma Butterfly Edge per Cloud Strife. Non si aggiungerebbero quindi altre piattaforme come PC e Xbox, almeno per il momento.

Non è chiaro se sia previsto qualche tipo di upgrade per i giocatori già in possesso del titolo originale o meno.

Ovviamente, per il momento, è d’obbligo trattare tutto quello che avete letto come un rumor e con le tradizionali pinze.

Quel che è certo è che, girando da tempo un chiacchiericcio insistente su questo aggiornamento, non stiamo leggendo niente di particolarmente improbabile.

D’altronde, il nome scelto per Final Fantasy VII Ever Crisis spiegherebbe anche il marchio registrato di recente da Square Enix.