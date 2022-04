Final Fantasy VII Remake Part 2 non arriva? Fan crea titolo e box art

Final Fantasy VII Remake ha trasformato il classico JRPG in un gioco moderno, tanto che la Part 2 è tra i titoli più attesi dei prossimi mesi: per ingannare il tempo che ci separa dalla release, un fan ha dato vita a una box art del gioco, con tanto di titolo (non ufficiale).

La nuova storia iniziata col primo capitolo (che trovate anche su Amazon) avrà quindi una continuazione in grado di raccontare il prosieguo delle vicende di Cloud e soci.

E se a quanto pare Final Fantasy VII Remake Part 2 verrà mostrato già quest’anno, gli appassionati non se ne sono rimasti con le mani in mano.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un giocatore particolarmente ansioso ha deciso di anticipare il reveal, a modo suo.

Un redditor che risponde al nome di ‘Hyperlucas’ ha infatti creato il proprio concept art per la copertina PS5 di Final Fantasy VII Remake Part 2.

L’artwork mostra Aerith che guarda un bel cielo azzurro, con il logo del gioco posto nell’angolo in alto a destra, in modo da dare l’impressione che la ragazza lo stia osservando.

La concept cover di Hyperlucas ricorda molto un artwork ufficiale di Final Fantasy VII, presente all’interno della custodia del gioco rilasciato nel 1997.

In quell’immagine, la giovane guardava il cielo ammirando la Highwind, la nave che i giocatori potevano pilotare nella world map.

Ma non solo: l’autore, invece che chiamare il gioco semplicemente ‘Remake Part 2’, ha deciso di dargli un nome decisamente suggestivo: Final Fantasy VII Reunion.

