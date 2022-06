Il Final Fantasy più “trash” sta tornando: il video svela la prima espansione

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è quasi pronto a fare il suo ritorno con una nuova espansione: Square Enix e Team Ninja hanno infatti svelato ufficialmente il primo dei tre DLC attualmente in programma per lo spin-off prequel della saga.

L’espansione si chiamerà Trials of the Dragon King e ci permetterà di affrontare nuove battaglie nell’universo di Stranger of Paradise, insieme a tanti nuovi contenuti aggiuntivi (potete acquistare Final Fantasy Origin in offerta e in consegna rapida su Amazon).

L’action RPG si rivelò essere il capitolo più «trash» della saga, ma presentando comunque un gameplay divertente per molti fan della saga che saranno contenti di tornare ad esplorare questo mondo nella prima espansione del titolo.

Va comunque detto che il lancio fu disastroso in Giappone: l’augurio degli sviluppatori è dunque che il DLC possa convincere i fan più scettici a dare a quest’avventura una chance a partire dal 20 luglio, giornata in cui sarà disponibile Trials of the Dragon King.

L’espansione sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che sceglieranno di acquistare il Season Pass e includerà, oltre a una storia inedita, anche nuove armi, equipaggiamenti e classi tutti da scoprire, insieme a tante nuove sfide da affrontare.

L’annuncio è stato ufficializzato con un nuovo breve teaser trailer, che ci mostra il protagonista Jack affrontare alcune delle nuove battaglie boss del DLC: potete osservare voi stessi il video gameplay qui di seguito.

Ricordiamo che chiunque abbia già precedentemente acquistato la Digital Deluxe Edition non dovranno eseguire alcuna operazione aggiuntiva, dato che tale edizione include il Season Pass e tutti i suoi futuri contenuti.

I giocatori che hanno invece acquistato l’edizione standard del titolo dovranno attendere necessariamente il 20 luglio, giornata in cui saranno disponibili per l’acquisto il pass e la prima delle tre nuove espansioni in programma.

Vedremo se anche in questo caso il gioco riuscirà a trasformarsi in un assurdo meme, come ormai accaduto più volte durante la folle campagna marketing dell’action RPG.