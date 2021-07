Il film su Vesemir ha una data, un nuovo trailer e un cast da urlo

The Witcher tornerà presto grazie alla seconda stagione attesa su Netflix a fine anno, la quale porterà Geralt di Rivia di nuovo in azione.

I fan della serie di videogiochi di CD Projekt saranno in ogni caso letteralmente invasi da serie TV e altri progetti trasversali, atti ad espandere il mondo fantasy creato dall’autore polacco Andrzej Sapkowski.

Solo ieri è stato confermato che la Stagione 3 di The Witcher ha già iniziato i lavori, nonostante manchi ovviamente una data ufficiale.

I fan avranno in ogni caso di che godere già ad agosto, in attesa che la Stagione 2 della serie con Henry Cavill faccia capolino su Netflix.

When you’re a monster hunter, every deal has a price. The Witcher: Nightmare of the Wolf premieres August 23 only on @netflix. pic.twitter.com/M6vFlBG1cO — The Witcher (@witchernetflix) July 21, 2021

Presto sarà infatti il turno del nuovo film d’animazione incentrato sul mentore di Geralt, Vesemir.

The Witcher Nightmare of the Wolf, questo il nome della pellicola, arriverà in esclusiva sul catalogo streaming a partire dal 23 agosto 2021.

Oltre alla conferma della data di rilascio, Netflix ha pubblicato un nuovo trailer del film, visionabile poco sopra.

La trama di The Witcher Nightmare of the Wolf fungerà chiaramente da prequel: Vesemir è il Witcher che ha addestrato Geralt, ma in passato ha prima cercato di ritrovare se stesso.

Il guerriero verrà infatti coinvolto in un’avventura che vedrà la partecipazione di Deglan, leader dei Witcher, e Lady Zerbst, loro alleata, mentre il cacciatore di mostri farà di tutto per diventare un Witcher, affrontando anche la potente maga Tetra.

Poco sotto, il cast completo di doppiatori che hanno preso parte al progetto:

Graham McTavish è Deglan

Lara Pulver è Tetra Gilcrest

Mary Mcdonnell è Lady Zerbst di Kaedwen

Theo James è Vesemir

Se volete scoprire tutte, la proprio tutte, le informazioni sull’attesissima seconda stagione di The Witcher, recuperate prima di subito il nostro recap.

Avete letto anche che Netflix ha in cantiera anche The Witcher Blood Origin, la serie prequel ambientata nello stesso universo fantasy di Geralt?

Infine, vi ricordiamo che da oggi è disponibile gratis il nuovo gioco dedicato a The Witcher, davvero molto speciale.