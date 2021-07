The Witcher, il nuovo gioco è disponibile da oggi gratis

Il nuovo gioco di The Witcher, The Witcher Monster Slayer, è disponibile a partire da oggi in via del tutto gratuita.

Il titolo è sviluppato da Spokko, uno studio membro della famiglia allargata di CD Projekt, la casa di The Witcher 3 Wild Hunt.

Proprio il terzo capitolo, abbiamo appreso di recente, riceverà un upgrade next-gen gratuito con un DLC ispirato alla serie Netflix – anch’esso gratuito.

Quanto al nuovo titolo, l’annuncio della data d’uscita fissata ad oggi 21 luglio è arrivato poche settimane fa a sorpresa, e finalmente ci siamo.

The Witcher Monster Slayer è un prequel del franchise di The Witcher realizzato da CD Projekt, ma le connessioni non mancano di certo.

Il gioco è disponibile gratuitamente per smartphone e tablet sia Android che iOS, ed è una sorta di emulo AR di Pokémon Go.

La storia ci vedrà vestire i panni di un giovane strigo fresco d’addestramento e proiettarsi in un mondo dark fantasy usando la camera del proprio dispositivo.

Monster Slayer verrà influenzato dalle feature AR avanzate ma anche dalla località e dall’orario del giorno in cui si giocherà.

I giocatori potranno dare la caccia ad oltre 100 mostri del mondo di The Witcher, sia nuove che vecchie conoscenze.

Effettuando il login prima del 28 luglio alle ore 23:59, i fan troveranno la spada d’acciaio di Kaer Morhen nel loro inventario.

Con questa spada, i giocatori potranno guadagnare il 10% in più di punti esperienza provenienti dall’uccisione dei mostri.

A questo indirizzo trovate le indicazioni per scaricare The Witcher Monster Slayer gratuitamente su Android e iOS.

Di certo un buon momento per celebrare il lancio, se consideriamo il ritorno di fiamma degli utenti per Pokémon Go.

Va detto che le riaperture un po’ affrettate festeggiate dal gioco di Niantic hanno fatto discutere, per cui il minimo è raccomandarci di giocare in sicurezza almeno di questi tempi pandemici.

Quanto a The Witcher, gli appassionati si stanno preparando all’inizio della Stagione 2 su Netflix, che ha finalmente una data.