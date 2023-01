Ghost of Tsushima, per il film ci sarà da aspettare un po’

Ghost of Tsushima è l’ultima proprietà intellettuale firmata da Sucker Punch, team noto in specie per i suoi lavori sulla saga di InFamous, tanto da arrivare prossimamente anche al cinema.

Il titolo open world (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è riuscito a conquistare un gran numero di giocatori, oltre a fare registrare vendite niente male.

Mentre i fan attendono conferme circa l’eventuale sequel in sviluppo, ecco che si torna a parlare del film live action prodotto da PlayStation.

Difatti, dopo che un attore si è di recente candidato per il ruolo del protagonista, sembra però che il film di Ghost of Tsushima non arriverà presto sul grande schermo.

Distese colorate di fiori sull'isola di Iki

Come riportato anche da GameSpot, il regista di John Wick Chad Stahelski ha rivelato che Ghost of Tsushima passerà in secondo piano rispetto agli altri progetti in cui l’autore è attualmente coinvolto.

«Ghost of Tsushima sarebbe il mio preferito da realizzare dopo. Senza entrare in dettagli, è qualcosa che mi interessa moltissimo», ha dichiarato il regista di John Wick 4 a Total Film.

«Abbiamo un’ottima sceneggiatura. Abbiamo un ottimo team creativo alle spalle. Si tratta solo di mettere a punto tutti gli aspetti commerciali. È un po’ come se tutti stessero cercando di stringere l’accordo per far funzionare tutto e assicurarsi di fare il meglio. È una cosa semplice: ottenere una grande sceneggiatura e iniziare a mettere insieme un cast. Ci vogliono solo molte parti in movimento».

Attualmente, Stahelski sta concludendo i lavori su John Wick 4, oltre a stare sviluppando un reboot di Highlander con protagonista l’ex Geral di Rivia, Henry Cavill, oltre ad avere tra le mani su diversi altri progetti televisivi.

La buona notizia è che quando Ghost of Tsushima inizierà la produzione vera e propria, sarà un progetto che secondo Stahelski creerà un’epica atmosfera in ottica samurai.

«Ovviamente, Tsushima è un progetto speciale. Tutti se ne rendono conto. Tutti vogliono farlo, con l’introduzione di nuove tecnologie e di un nuovo modo di creare l’atmosfera epica dei samurai. Ci sono solo molte cose da mettere insieme prima di dare il via a tutto, soprattutto dal punto di vista creativo. E proprio in questo momento stiamo cercando di mettere insieme tutte le cose in modo da fare centro».

Proprio il regista mesi fa era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il film sarà fatto come si deve e Stahelski vuole che venga bene.

Al momento, tuttavia, il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista non c’è ancora, sebbene altre voci portano proprio a Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco.