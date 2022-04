Il figlio illegittimo di Bloodborne e Dark Souls si mostra, e sembra splendido

Il team OverBorder Studio ha condiviso un nuovo video gameplay del suo prossimo action RPG dalle tinte soulslike, pesantemente ispirato a Dark Souls e Bloodborne: Thymesia.

Senza nulla togliere a Elden Ring (che trovate su Amazon a un prezzo davvero molto interessante) ci sono altri giochi in arrivo che hanno tutta l’intenzione di portare avanti il genere di appartenenza.

Il titolo si era già mostrato alcune settimane fa, lasciando abbastanza colpiti per la qualità generale del prodotto (sia graficamente che strutturalmente).

Ora, via social, è il team di sviluppo ad aver rilasciato una nuova clip della durata di poco più di un minuto relativa a Thymesia.

Il filmato mostra un segmento del gioco, in cui il protagonista si diletta in un combattimento all’arma bianca contro un incauto avversario.

Da ciò che possiamo notare, il combat system sembra essere molto più snello e ‘stylish’ rispetto ai classici From, nonostante l’impostazione base sia quella del souls.

Poco sotto, il video del gioco in questione, il quale mette in mostra anche la meccanica legata alla schivata presente nel gioco, molto simile a quella di giochi simili.

Ricordiamo che Thymesia ci metterà nei panni del medico della peste noto come Corvus: la sua particolarità è quella di essere in grado di trasformare le malattie in armi come spade o falci.

Il gioco, previsto per il 7 dicembre dello scorso anno su console PS5, Xbox Series X|S e PC, non dispone ancora di una data di uscita precisa.

Parlando di cosiddetti ‘figli illegittimi’, a breve sarà il turno anche di Bleak Faith Forsaken, action RPG horror che omaggia Dark Souls.

Ma non solo: prossimamente sarà il turno anche del soulslike Made in Italy più promettente di sempre, ossia Project Galileo.

Infine, un fan ha da poco deciso di dare vita a un demake a 8-bit di Elden Ring, per un risultato finale realmente sorprendente.