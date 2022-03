Il Diario di Leggende Pokémon Arceus esiste, ma non potete comprarlo

I giocatori più esperti (per non dire “anziani”) di Leggende Pokémon Arceus probabilmente si ricorderanno di questi oggetti mitologici chiamati: libretto d’istruzioni.

Nell’epoca del digital delivery, e ben prima in realtà, ormai sono oggetti che non vengono più inseriti all’interno delle custodie dei videogiochi.

Un retaggio di un’epoca passata, quando di sicuro non era cosa di tutti i giorni vedere un Ministro regalare… un Pokémon in una visita ufficiale.

Come, per motivi diametralmente opposti, non ci saremmo mai aspettati di vedere le stesse creature tascabili prendere posizione durante un periodo di guerra.

Qualcuno ha fatto una cosa che, oggi, assume quasi un aspetto archeologico. Proprio come le incursioni ad Hisui all’interno di Leggende Pokémon Arceus.

Oltre ad essere vagamente informativi, soprattutto nell’era pre-Internet globalizzato, i libretti d’istruzioni erano spesso degli oggetti belli da avere.

A volte erano dei piccoli fumetti, contenevano delle illustrazioni inedite e, in generale, rappresentavano un ottimo orpello aggiuntivo alla cartuccia/disco di gioco.

Un utente su Reddit, ovviamente, ha condiviso un libretto dedicato a Leggende Pokémon Arceus che aderisce esattamente a questa descrizione.

Come potete vedere dall’estratto della galleria che trovate qui sopra, non si tratta solamente di un libretto di istruzioni, ma di una riproposizione del diario di viaggio presente all’interno del gioco.

Un lavoro quasi da collector’s edition, oseremmo dire, tanto è curata l’impaginazione all’interno del libretto, per non parlare dell’estetica perfettamente aderente all’originale.

Da allegare al Pokédex fatto da un fan, che a livello di qualità della costruzione non ha niente di meno di questo libretto, anzi.

Ma forse non batte, sta a voi il giudizio, questa carta Pokémon in 3D che è di una bellezza davvero rara.

Qualcuno è voluto andare oltre però, decisamente, costruendosi un Nintendo DS completamente artigianale che, curiosamente, funziona pure!