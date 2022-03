Costruirsi un Nintendo DS da soli? Fatto!

Nel corso degli anni Nintendo ha continuato ha distribuire console su console, la maggior parte delle quali è entrata di diritto nell’empireo degli hardware da gaming.

Molte delle macchine della grande N hanno allietato le giornate dei giocatori di tutte le età, anche e soprattutto in modalità portatile.

Giocare in portabilità è senza dubbio un’esperienza di gioco molto peculiare, diversa dalle sensazioni che restituisce una qualsiasi altra console da casa.

Contando l’enorme successo ottenuto con Nintendo Switch, che ha compiuto 5 anni e ancora non accenna a cedere il trono grazie ai suoi straordinari traguardi, sembra proprio che la casa di Kyoto non sia intenzionata a togliere il piede sull’acceleratore.

Un’altra storica console portatile dell’azienda è stata anche Nintendo DS, presentato nell’ormai lontano 2004.

Il DS integrava un secondo schermo LCD, touch screen, il tutto in un caratteristico design a conchiglia.

Per omaggiare la famosa console, adesso c’è qualcuno che ha deciso di assemblare interamente da zero un Nintendo DS, ma non come pensate voi.

Via Gamerant apprendiamo che su Reddit, l’utente MikeDubbz ha postato una serie di immagini dedicate a suo intricato progetto.

Le foto mostrano quello che sembra una rivisitazione di Nintendo DS creata tramite uno smartphone Galaxy Z Flip e dei Joycon di Switch.

Per mettere tutto insieme, l’utente ha usato una stampante 3D per creare un supporto, e ha usato un emulatore per permettere ai Joycon di funzionare con lo smartphone.

Il progetto, nato dalle sapienti mani di questo giocatore, ha preso il nome di Z Flip DS, perfetta unione tra ciò a cui si ispira e ciò che è stato usato per la realizzazione.

Ricordiamo infine che Nintendo Switch è pronta ad accogliere i prossimi giochi della serie dei mostri tutti da collezionare: Pokémon Scarlatto e Violetto, che introdurranno la nona generazione di creature.

A tal proposito, la community di appassionati sta dando libero sfogo alla sua creatività e ha già immaginato quali potrebbero essere le forme finali dei nuovi starter.