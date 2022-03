I Pokémon dichiarano “guerra” alla Russia nell’unico modo possibile

La guerra in Ucraina avviata dall’esercito russo sta purtroppo portando a serissime ripercussioni anche nel mondo dei videogiochi, incluso quello dei Pokémon.

A quanto pare, infatti, neanche l’universo dei mostriciattoli collezionabili ne è rimasto escluso, viste alcune drastiche decisioni che sono state prese in queste ore dai piani alti che gestiscono il brand, o perlomeno alcuni dei titoli a loro dedicati.

Basti pensare che alcuni giorni fa lo studio GSC Game World ha rilasciato un breve filmato per spiegare le conseguenze della guerra sullo sviluppo del loro S.T.A.L.K.E.R. 2.

Per non parlare del fatto che anche EA ha da poco deciso di rimuovere le squadre della Russia da FIFA 22, una scelta che suona come un segnale estremamente potente. Ora, però, anche Niantic non sembra voler essere da meno.

Stando a quanto reso noto anche dai colleghi di GamesRadar+, tutti i download di Pokémon Go sono stati sospesi in Russia e Bielorussia, così come anche il gioco stesso sarà bloccato a tempo indeterminato.

Al momento, tuttavia, lo sviluppatore non ha rivelato le tempistiche dello stop, il quale dovrebbe in ogni caso diventare effettivo a partire da queste ore.

We stand with the global community in hoping for peace and a rapid resolution to the violence and suffering in Ukraine. Niantic’s games are no longer available for download in Russia and Belarus, and gameplay will also be suspended there shortly.

— Niantic (@NianticLabs) March 11, 2022