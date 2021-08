Non vi è piaciuto The Last of Us Part II? Il director ha un messaggio per voi

Nonostante abbia da poco compiuto un anno, The Last of Us Part II è ancora il capolavoro uscito al Day One, grazie anche e soprattutto a un comparto tecnico e narrativo

Il sequel del titolo uscito originariamente su PS3 ha infatti fatto breccia nel cuore di una moltitudine di giocatori, portandosi a casa una quantità di premi davvero sorprendente.

Del resto, Naughty Dog ha da poco confermato di essere al lavoro su un titolo standalone multiplayer, come vi abbiamo raccontato proprio alcune ore fa.

Senza contare che è stato anche svelato che Ghost of Tsushima e The Last of Us Part II hanno qualcosa in comune di realmente inaspettato (e non solo).

Ora, in occasione dell’ormai nota intervista con Game Informer, (via PlayStation Lifestyle) il co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann ha affermato che, sebbene sia “un peccato” che ad alcuni giocatori non sia piaciuto The Last of Us Part II, lui “sta dalla parte del gioco” realizzato dallo studio.

A Druckmann è stato infatti chiesto come il team di sviluppo ha affrontato le aspre critiche di una parte di una fetta di giocatori, visto anche che Naughty Dog sapeva di stare creando qualcosa di “controverso”.

Tuttavia, la polemica non era la ragione dietro l’approccio di Naughty Dog a The Last of Us Part II: lo sviluppatore ha sempre pensato di voler continuare a percorrere la sua strada, senza esitazioni.

La nostra intenzione non è quella di turbare le persone o alienarle, la nostra intenzione è di raccontare una storia che sia significativa per noi che pensiamo abbia un qualche valore intrinseco, che valga gli anni spesi per crearla. Quando abbiamo subito il leak poco prima del lancio, è stato allora che abbiamo ricevuto un sacco di negatività e abbiamo iniziato a chiederci: ‘Questo gioco avrà successo?’ Non sapevamo nemmeno quanto quei segmenti di gioco apparsi in rete ci abbiano davvero ferito.

In quell’occasione, alcuni sviluppatori di Naughty Dog hanno contattato Druckmann per offrire supporto, il che lo ha aiutato a superare un momento davvero difficile.

«Quelle sono le persone che voglio rendere orgoglioso più di ogni altra cosa», ha aggiunto il director. «Se a una certa fetta dello studio non fosse piaciuto il gioco, la cosa mi avrebbe rovinato irreparabilmente».

The Last of Us Part II è diventato un successo commerciale quasi senza precedenti, nonché una delle IP più forte del panorama PlayStation. Questo, a fronte del fatto che spesso non basta qualche hater ad affossare prodotti realizzati con tutto l’impegno e la passione possibili.

Avete letto anche che Naughty Dog ha discusso dei suoi piani per il futuro, sottolineando di non avere intenzione di rivoluzionarsi per inseguire i trend del mercato?

Parlando nuovamente dell’opera Naughty Dog, avete visto anche che un fan ha ricreato i menu di gioco rendendoli davvero unici e molto originali?

E il commovente segreto nascosto nella stanza di Abby, in grado di infondere ulteriore spessore a un personaggio fin troppo snobbato?

Infine, se vi va, recuperate anche il nostro speciale “The Last of Us Part II, un anno dopo nulla è come prima“, pubblicato in occasione del primo anniversario dall’uscita del gioco.