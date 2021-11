Quali scelte abbiamo compiuto davvero in Mass Effect? Finalmente la risposta

Il 7 novembre non sarà mai un giorno qualsiasi per i fan di Mass Effect, che sanno bene quanto la data odierna sia in realtà nient’altro che l’N7 Day.

La giornata celebrativa della Normandy, del comandante Shepard e di tutti gli altri eroi dell’universo di casa BioWare, è stata occasione per Electronic Arts per rendere note alcune curiose statistiche legate alle scelte compiute dai giocatori all’interno di Mass Effect: Legendary Edition, il cofanetto recentemente uscito e contenente l’intera trilogia rimasterizzata.

Tra i dati svelati dall’interessante infografica, apprendiamo che il 77% dei giocatori ha cambiato il nome di Shepard, mentre gli altri hanno scelto tra gli standard John e Jane.

Nel 65% dei casi i giocatori hanno importato il loro Shepard dai vecchi giochi e, mentre in Mass Effect e Mass Effect 2 la difficoltà più selezionata è stata Normale, in Mass Effect 3 è stata la più semplice Casual.

C’è anche un dato che non ci saremmo aspettati, ed è che ben il 15% dei giocatori non ha mai reclutato Garrus, perdendosi così uno dei più iconici (e più amati) compagni di viaggio del comandante Shepard. In compenso, ben il 97% dei giocatori ha accolto Diana.

L’infografica presenta anche diverse altre statistiche, ma contengono spoiler e vi raccomandiamo di consultarle solo se avete già completato la trilogia – dato che si parla del destino della Cittadella, del Consiglio e di decisioni prese nell’epilogo di Mass Effect 3.

Potete trovarla di seguito.

Qualche mese fa, gli sviluppatori avevano anche svelato la curiosa statistica legata ad Ashley e Kaidan, due personaggi che rappresentano una scelta chiave all’interno del primo gioco del franchise: il 60% dei giocatori, quando interpellato in un momento che sapete bene e che si riverbera per tutti e tre i giochi, ha scelto Ashley, il 40% ha scelto Kaidan.

Vi ricordiamo che al momento BioWare sta lavorando ad un episodio originale di Mass Effect, del quale ci è dato sapere poco: quel poco, però, è passato sotto la nostra lente di ingrandimento e abbiamo fatto il punto su tutto (ma davvero tutto) quello che il trailer ha lasciato trasparire nel nostro articolo dedicato.