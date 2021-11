Il controller Xbox Elite 2 di Halo nasconde un divertente easter egg da riscattare gratis in-game

Continua la celebrazione del 20esimo anniversario di Xbox con nuovi annunci e imperdibili curiosità per gli amanti della console di Microsoft.

Proprio recentemente è stato annunciato che Xbox Cloud Gaming è adesso disponibile anche per console Xbox Series X/S. Sembra che la casa di Redmond stia puntando il tutto e per tutto verso il futuro del videogioco, aprendo le porte a servizi in grado di rivoluzionare l’approccio al gaming.

xCloud infatti è una delle tecnologie su cui Microsoft sta investendo molto, e adesso anche i possessori di console di ultima generazione potranno usufruirne.

Recentemente sono stati anche aggiornati numerosi titoli per Xbox 360 per questioni di retrocompatibilità, anche questa feature su cui si sta investendo parecchio.

Adesso veniamo a conoscenza che tutti gli oggetti a tema 20esimo anniversario in vendita nascondono dei simpatici easter egg.

Ad esempio il controller Xbox Elite Series 2 di Halo Infinite che, a quanto dire dai fan che lo hanno acquistato, dà la possibilità di riscattare una sorpresa che farà molto piacere ai giocatori.

Giocando ad Halo Infinite, che sta riscontrando decisamente un elevato successo, gli utenti possessori di questo speciale oggetto si sono accorti di avere un ciondolo particolare che somiglia in tutto e per tutto al controller dedicato.

Ma le sorprese su Halo Infinite non finiscono qua e, a proposito di simpatici easter egg, su YouTube è apparso un video in cui fa ritorno Craig il Bruto in versione star della musica.

Sembra però che nonostante il grande successo riscosso da uno dei titoli di punta del parco dei giochi Xbox, i fan abbiamo trovato comunque qualcosa da ridire e da sottoporre a critiche.

Noi però la campagna di Halo l’abbiamo provata e, nonostante le critiche dei giocatori al comparto multiplayer, possiamo affermare di trovarci davanti a ciò che potrebbe essere una vera e propria consacrazione definitiva di 343 Industries.