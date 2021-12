Il clone mobile di God of War colpisce ancora (e plagia Far Cry e Horizon)

Alcune settimane fa, via Reddit, qualcuno ha notato una cosa alquanto singolare, ovvero che esiste un gioco per mobile che avrebbe palesemente preso ispirazione da God of War, specie per quanto riguarda la key art ufficiale, davvero al limite del plagio spudorato.

L’avventura di Kratos e figlio è infatti uno dei migliori action game disponibili tra quelli usciti nella passata generazione di console, cosa questa che rende pressoché automatico il fatto che qualcuno decida di ispirarsi (a modo suo) al gioco di Sony Santa Monica.

Stiamo parlando di Chief Almighty, gioco di combattimento strategico per smartphone realizzato dal team YOTTA GAMES, il quale ci è sembrato aver fin troppe somiglianze con l’avventura del Dio della Guerra su PS4.

No, non è God of War.

Ora, approfondendo la cosa e cercando di saperne di più ci siamo accorti che il gioco mobile non si è fermato al copia-incolla del look dell’avventura di Kratos e Atreus, bensì è andato a toccare altre proprietà intellettuali di un certo peso.

Chief Almighty si è infatti spinto oltre, andando letteralmente a plagiare in maniera quasi imbarazzante anche Horizon Zero Dawn, Far Cry 5 e Far Cry Primal.

Osservando le immagini poco sotto, potete infatti notare coi vostri occhi le estreme somiglianze tra le key art dei tre titoli in questione con quelle – davvero grottesche – del titolo YOTTA.

Inutile dire che le immagini parlano da sole: si tratta in fin dei conti della volontà neanche troppo velata di attirare l’attenzione usando stili, font e palette di colori di altri titoli di successo, al fine di spingere la visibilità del proprio gioco mobile.

Non sta a noi dire fino a che punto arriva la decenza, ma sicuramente questi bizzarri plagi videoludici fanno decisamente sorridere.

Tornando a parlare di God of War, avete letto anche quanto ha venduto il primo capitolo su PS4, una quantità di copie che sicuramente lascia sorpresi, ma non troppo?

Ma non solo: di recente Sony ha rilasciato ufficialmente i requisiti di sistema per God of War su PC, oltre a svelare alcune migliorie grafiche.