Il clone mobile di God of War è al limite del plagio (e vi farà sorridere)

God of War è uno dei grandi classici dell’era PS4, presto disponibile nei prossimi mesi anche per i giocatori PC, in attesa che lo studio Santa Monica rilasci finalmente il sequel ufficiale, ossia God of War Ragnarok.

L’avventura di Kratos e figlio è infatti uno dei migliori action game disponibili tra quelli usciti nella passata generazione di console, cosa questa che giustifica tutto l’hype verso il secondo capitolo.

Va detto però che la prossima versione di God of War non verrà però sviluppata da Santa Monica Studio, cosa questa che sta preoccupando alcuni fan.

Senza contare che nell’attesa qualcuno ha realizzato una delle armi più iconiche della saga, ossia la leggendaria Ascia del Leviatano.

Ora, via Reddit, qualcuno ha notato una cosa alquanto curiosa: sembra infatti che esista un gioco per mobile che avrebbe “leggermente” preso ispirazione da God of War, specie per quanto riguarda la key art ufficiale (al limite del plagio).

Stiamo parlando di Chief Almighty, gioco di combattimento strategico per smartphone realizzato dal team YOTTA GAMES, il quale sembra aver fin troppe somiglianze con l’avventura di Kratos & Co..

Poco sotto l’immagine che non ha certo bisogno di particolari descrizioni.

La descrizione di Chief Almighty che trovate sui vari store recita:

Nella guerra del fuoco, delle bestie e della pietra, sarai tu il Capo Onnipotente? Riunisci le tribù alleate nell’età della pietra primordiale! Le epiche terre preistoriche sono ricche di risorse e di bestie antiche pronte per essere esplorate e dominate. Fidati del tuo istinto quando usi la diplomazia con i capi rivali, guida i tuoi eserciti e le tue tribù per distruggere i rivali più pericolosi, caccia le creature antiche per diventare un simbolo feroce del tuo potere!

Poco sotto, la key art del capolavoro di Santa Monica da cui il titolo mobile sembra aver “leggermente” preso ispirazione:

Chiaramente, non si tratta di una critica alle qualità di Chief Almighty (che sembra avere un alta votazione sugli store Apple e Android), bensì di una curiosità abbastanza “sfacciata”.

Sempre rimanendo sull’argomento, avete letto anche quanto ha venduto il primo God of War su PS4, un numero che sicuramente lascia abbastanza sorpresi (ma non troppo)?