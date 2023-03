Il cane di Final Fantasy XVI sarà una “delusione” per chi ama i classici RPG a turni

Final Fantasy XVI sarà certamente uno dei grandi titoli del 2023, sebbene a quanto pare il gioco farà storcere il naso agli amanti dei classici RPG a turni.

Aspettando il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a ottimo prezzo su Amazon) gli appassionati del franchise hanno gli occhi puntati sul sedicesimo episodio ufficiale.

La nuova avventura arriverà infatti in esclusiva su console PlayStation 5 il prossimo 22 giugno 2023, per un JRPG che promette grandi cose.

Ora, dopo che Naoki Yoshida ha reso noto che il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI sarà ispirato a un grande classico del passato, è il turno di scoprire quanto il cane simbolo del gioco, Torgal, donerà al gioco un tocco ancora più action.

Come riportato anche da Games Radar, Square Enix ha mostrato un combattimento con il nostro compagno a quattro zampe, lasciando intendere che il gioco sarà davvero un’avventura d’azione.

L’account Twitter giapponese del gioco ha infatti pubblicato una breve sequenza di pochi secondi di gameplay inedito, visibile poco sotto.

Il punto di forza di questa clip è vedere per la prima volta in azione il cane lupo Torgal, che in combo con il protagonista Clive mette in mostra un devastante assalto aereo contro una creatura simile a uno scorpione.

Vediamo il cane fare volare il nemico in aria, facendolo roteare rapidamente per una frazione di secondo, prima che Clive si lanci per far precipitare il mostro sul suolo per finirlo con una spettacolare mossa finale.

Sapevamo già dalla fine dello scorso anno che Final Fantasy XVI avrebbe permesso di combattere al fianco di Torgal, ma questa è la prima volta che vediamo la feature in azione.

Altai Kimochi, streamer e fan di Final Fantasy, aveva osservato tempo fa che l’etimologia del nome Torgal potrebbe essere di origine norrena: “tor” si riferisce a “Thor” mentre “gal” equivale a protettore.

Restando in tema, gli autori di Final Fantasy XVI hanno svelato la longevità ufficiale, sia per chi vuole completare solo la storia che per i fan completisti.

Poche settimane fa abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima: nel nostro provato vi abbiamo raccontato che «lo scontro tra Eikon da noi visto è stato visivamente incredibile e, benché ci sia sembrato un po’ troppo semplificato a livello di meccaniche, la sua parte visiva, che mira a una spettacolarità da grande blockbuster cinematografico, ci ha lasciati a bocca aperta».

Infine, per non farvi mancare proprio niente, vi consigliamo di recuperare il nostro ultimo SpazioGames Originals in cui vi raccontiamo la storia delle evocazioni della serie.