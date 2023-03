Quanto dura Final Fantasy XVI? Square Enix svela la longevità ufficiale

Final Fantasy XVI ha puntato fortemente su un’esperienza narrativa che possa coinvolgere i giocatori il più possibile ma che, pur non volendo essere “sbrigativa”, vuole tenere conto del tempo libero a disposizione di tutti i suoi potenziali giocatori.

Il sedicesimo capitolo della saga di Square Enix (che potete prenotare su Amazon) è indubbiamente uno dei giochi più attesi di tutto il 2023 e i suoi sviluppatori vogliono assicurarsi che i giocatori sappiano che cosa aspettarsi in occasione del lancio, attualmente previsto per il prossimo 22 giugno.

Dopo aver dunque già confermato il New Game Plus e una relativa difficoltà segreta, il director Hiroshi Takai e il producer Naoki Yoshida hanno voluto svelare la longevità ufficiale di Final Fantasy XVI, anticipando che la storia principale richiederà almeno 35 ore.

L’annuncio arriva in seguito a un’intervista rilasciata a Famitsu, tradotta dall’utente Twitter @aitaikimochi (via IGN.com): durata scelta perché gli autori volevano tenere in conto che i giocatori potessero avere «vite impegnate» e di non poter necessariamente dedicare tutte le ore possibili per un videogioco.

Per questo motivo, pare infatti che l’idea iniziale fosse quella di garantire una longevità di 20 ore seguendo solo le missioni principali, ma durante lo sviluppo sono stati aggiunti sempre più elementi fondamentali che hanno portato quasi a raddoppiarne la durata, arrivando ad un minimo «probabile» di 35 ore.

Naturalmente questa si tratta solo di una tempistica che tiene conto esclusivamente della storia: se vorrete completare tutti i contenuti a disposizione, Hiroshi Takai ha già confermato che ci vorrà «il doppio», ovvero dalle 70 alle 80 ore totali.

The newest Famitsu magazine has new(?) bits of game info for FF16 from the previously released interview with the devs.

Takai says there will be a leader board that you can compete with players around the world, allowing for endless gameplay. Here's my translation:

—We heard… https://t.co/q7XqWUDWVm pic.twitter.com/hkC5KxjMWy

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) March 17, 2023