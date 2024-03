Final Fantasy 16 sarebbe vicino su PC, e forse potremo provalo gratis

Final Fantasy XVI è arrivato in esclusiva su PlayStation 5 lo scorso giugno. Tuttavia, Square Enix aveva già rivelato che una versione per PC del gioco era in fase di sviluppo.

Con il primo DLC di FFXVI (che trovate su Amazon), Echoes of the Fallen, già uscito, e il secondo DLC, The Rising Tide, in uscita in primavera, si torna ora a parlare ancora una volta della versione per PC.

Sebbene Yoshida non sia in grado di rivelare quando uscirà la versione PC di FFXVI, ha affermato a GameInformer che il team è nelle ultime fasi di ottimizzazione.

«Per quanto riguarda il punto in cui ci troviamo attualmente nello sviluppo, stiamo cercando di capire le fasi finali dell'ottimizzazione», dice Yoshida.

«Quando potremo rilasciare la versione per PC potrebbe dipendere da questo: i requisiti di sistema e le specifiche per PC di cui i giocatori avranno bisogno, quindi stiamo cercando di capirlo. Naturalmente, [le specifiche per PC] saranno piuttosto elevate».

Yoshida afferma che i giocatori possono essere certi che lo sviluppo della versione PC di FFXVI sta procedendo senza intoppi, ma «per quanto riguarda la data di uscita o l'annuncio, vorrei chiedere più tempo».

Yoshida dice che prima dell'uscita di FFXVI su PC, il team farà del suo meglio per annunciare in anticipo le specifiche e i requisiti migliori, in modo che i giocatori possano determinare se il gioco funzionerà sui loro PC.

«E per farlo, stiamo cercando di rilasciare una demo anche per la versione PC», aggiunge.

«Ancora una volta, non possiamo parlare troppo in termini di dettagli su quando uscirà - penso che tra un po' di tempo saremo in una posizione migliore per annunciare le cose. Ma una cosa è certa: non sarà troppo lontano nel futuro; non sarà un anno, non sarà due anni, probabilmente sarà più breve di così, quindi rimanete sintonizzati».

Restando in tema, Naoki Yoshida ha dichiarato a Famitsu che vorrebbe dirigere un "prossimo titolo importante" della saga Square di Final Fantasy, forse proprio il diciassettesimo capitolo.