Final Fantasy VII Rebirth vende meno di FFXVI, ma è comunque da record

Le vendite di Final Fantasy VII Rebirth stanno facendo un po' più di fatica a decollare nel mercato internazionale rispetto al previsto: il secondo capitolo della trilogia Remake, per quanto sia stato prevalentemente apprezzato da chi l'ha giocato, non sembra aver conquistato al momento una grande fetta di pubblico.

Per rendere l'idea di quanto la situazione della nuova esclusiva PS5 possa sembrare paradossale, basta ricordare che perfino Final Fantasy XVI ha venduto molte più copie, pur essendo stato criticato maggiormente rispetto alla seconda avventura di Cloud (che trovate su Amazon).

Eppure, a modo suo, Final Fantasy VII Rebirth è già entrato nella storia con numeri da record, almeno per quanto riguarda il mercato giapponese: come segnalato da Famitsu (via Twisted Voxel), la seconda parte della trilogia Remake ha già venduto un totale di 310.596 copie in Giappone.

Questi numeri portano Rebirth a piazzarsi al terzo posto in classifica nelle esclusive PS5 più vendute di sempre in Giappone: hanno fatto meglio soltanto Gran Turismo 7 con circa 348mila copie e, ironicamente, proprio Final Fantasy XVI che mantiene la medaglia d'oro con circa 429mila copie.

Il mercato giapponese sembra come sempre seguire regole decisamente diverse da quelle che ci si aspetta dai mercati europei ed americani, ma questi dati sembrano comunque confermare l'estrema importanza di Final Fantasy nella terra del Sol Levante.

Square Enix potrà dunque essere almeno parzialmente contenta, anche se chiaramente ci si aspettava decisamente di più dai dati del mercato internazionale, dove Final Fantasy VII Rebirth sta ancora facendo fatica a decollare.

Difficile individuare con certezza i motivi di questa flessione, ma è probabile che il controverso finale di Remake possa avere un po' "tarpato le ali" al sequel, che come vi raccontavamo nella nostra recensione ha anch'esso i suoi problemi con scelte discutibili a livello di storia.

Continueremo a monitorare i dati nelle prossime settimane per capire se Rebirth riuscirà a spiccare il volo e segnare nuovi record, almeno per quanto riguarda il Giappone: nel frattempo, vi ricordiamo che è in arrivo una patch per sistemare il bug del trofeo di Platino.