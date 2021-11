Il Black Friday arriva anche su Animal Crossing (e Tom Nook ringrazia)

Il Black Friday è alle porte, e poteva Animal Crossing: New Horizons sottrarsi a celebrarlo in qualche modo? Ovviamente no, e Tom Nook ringrazia.

Il titolo si è arricchito di recente del primo DLC a pagamento, si chiama Happy Home Paradise ed i contenuti sono sorprendentemente corposi.

Anche se, purtroppo, sono emersi dei problemi in questo contenuto aggiuntivo, ai quali Nintendo sta già lavorando per porre rimedio al più presto.

Questo esperimento sarà unico, perché questo sarà il primo ed ultimo DLC a pagamento per Animal Crossing New Horizons, e non ce ne saranno altri.

L’ultimo Animal Crossing ha celebrato tantissimi eventi di ogni tipo, e non ci si poteva sottrarre dall’inseguire anche il Black Friday ovviamente.

Con sorpresa di nessuno, infatti, Siliconera ha infatti riportato la scoperta di una giocatrice, la quale è incappata nel Nook Friday.

Cos’è il Nook Friday, dite? Molto semplice: il Black Friday di Tom Nook, l’avido procione di Animal Crossing.

Entrando nel negozio di Tom Nook nella propria isola, gli assistenti dell’affarista non perderanno l’occasione per ricordare al giocatore del Nook Friday.

nook friday sale??? well this is new pic.twitter.com/JBJn2CqqoK — Dalia☕️ (@daliacrossing) November 6, 2021

Come potete vedere nella testimonianza qui sopra, il Nook Friday cade il 26 novembre 2021, lo stesso giorno del Black Friday nel mondo reale.

Ci aspettiamo tantissimi sconti ovviamente, e la community ha già scoperto dello screenshot sospetti in cui ci saranno prodotti nel negozio anche con il 30% di sconto.

Una delle tante novità di Animal Crossing da aspettare insomma, insieme alla bellissima da aspettare insomma, insieme alla bellissima isola creata da Benetton.

L’ultimo DLC è stato invece inserito anche all’interno dell’abbonamento online di Nintendo Switch, il quale ha creato non poche polemiche negli ultimi giorni.

Per quanto riguarda il Black Friday, invece, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra proposta per le migliori offerte da tenere d’occhio.