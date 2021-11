Amazon Early Black Friday, 10 offerte da non perdere!

Il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato, nel quale possiamo trovare prodotti sia costosissimo che molto economici. Nella giornata di oggi, Amazon ha lanciato le sue offerte Early Black Friday, che vi permetteranno di mettere le mani su tantissimi prodotti a prezzi scontatissimi, in attesa del Black Friday vero e proprio che si terrà a fine mese. Per facilitarvi le cose, abbiamo pensato di raccogliere in questa notizia le migliori 10 offerte attualmente attive per l’Early Black Friday di Amazon! Questa tornata di offerte anticipate durerà dieci giorni e già ora potete trovare prodotti proposti al loro prezzo più basso di sempre!

Per godere appieno del periodo Black Friday 2021, vi consigliamo senza dubbio di iscrivervi al servizio Amazon Prime che, al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), oltre all’accesso all’enorme catalogo Prime Video, vi permette di ascoltare più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. In particolare, gli abbonati Amazon Prime godono di un vantaggio non indifferente: l’accesso alle Offerte Lampo con 30 minuti di anticipo rispetto agli altri. Indubbiamente si tratta di una caratteristica importante, soprattutto quando le offerte sono particolarmente allettanti e il numero di pezzi disponibili molto basso!

Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Cuffie gaming Razer Nari Ultimate

Come primo prodotto vogliamo consigliarvi l’acquisto delle cuffie gaming Razer Nari Ultimate, che offrono un suono eccezionale che strutta la tecnologia THX Spatial Audio per fornire un’esperienza di ascolto naturale e realistica. Le cuffie gaming Razer Nari Ultimate offrono un comfort assoluto, assicurato dall’impiego di una trasmissione senza fili e dall’uso di cuscinetti auricolari con infusione di gel rinfrescante per ridurre la concentrazione di calore. Proposte solitamente a 199,99€, le cuffie gaming Razer Nari Ultimate possono ora essere acquistate a soli 109,99€, con uno sconto del 45%!

» VEDI OFFERTA

Smart TV Philips 65OLED855

La smart TV Philips 65OLED855 è equipaggiata con uno splendido pannello LCD da 65″, accompagnato dal potente processore Philips P5 in modo da offrire immagini brillanti, dettagli profondi, colori vivaci e toni della pelle naturali. Inoltre, citiamo la presenza del sistema Ambilight, che, tramite una serie di LED posizionati dietro alla televisione, garantirà una visione davvero immersiva con i vari colori che andranno a diffondersi sulla parete. Proposta solitamente a 2.499€, la smart TV Philips 65OLED855 può ora essere acquistata a soli 1.699€, con uno sconto del 32%.

» VEDI OFFERTA



Notebook Huawei Matebook X Pro 2021

Il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo e al peso di soli 1,33Kg, il tutto in soli 14,6mm di spessore. Il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 è dotato di un ottimo display IPS da 13,9″ a risoluzione 3000×2000 pixel in formato 13:3 che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva grazie al rapporto del 91% tra schermo e corpo. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 è animato dal processore Intel i7-1165G7, accompagnato da 16 GB di RAM e 1 TB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati. Proposto solitamente a 1.899€, il notebook Huawei MateBook X Pro 2021 può ora essere acquistato a soli 1.399€, con uno sconto del 26%.

» VEDI OFFERTA

Mouse gaming Razer Basilisk V2

Il mouse gaming Razer Basilisk V2 è pensato per gli FPS su PC. Il dispositivo è dotato di Focus+, sensore ottico 20K DPI, 11 pulsanti programmabili, cavo Speedflex e illuminazione Chroma RGB e viene proposto con una colorazione nera davvero accattivante. Grazie ai Razer Optical Mouse Switch, potrete godere di una velocità di attuazione tre volte superiore agli switch meccanici per la massima responsività, mentre il cavo Speedflex Razer assicura una resistenza minima e un controllo ottimizzato. Proposto solitamente a 89,99€, il mouse gaming Razer Basilisk V2 può ora essere acquistato a soli 56,57€, con uno sconto del 37%.

» VEDI OFFERTA



Monitor Huawei MateView GT

Il monitor gaming Huawei MateView GT è equipaggiato con un pannello ultra-wide in formato 21:9 da 34″ con un raggio di curvatura di 1500R e una risoluzione di 3440×1440 pixel. Il display offre una frequenza di aggiornamento di 165Hz e garantisce una copertura del 90% della gamma cromatica DCI-P3. Completano le caratteristiche tecniche di questo splendido pannello la luminosità massima di 350 nits, il supporto alla tecnologia HDR10 e un rapporto di contrasto di 4.000:1. Il monitor gaming Huawei MateView GT non è solo un piacere da vedere, ma anche da ascoltare, grazie alla presenza di una soundbar con doppio altoparlante da 5W che utilizza un algoritmo intelligente per offrire un audio di elevata qualità. Proposto solitamente a 549€, il monitor gaming Huawei MateView GT può ora essere acquistato a soli 449€, con uno sconto del 18%.

» VEDI OFFERTA



Tastiera gaming Corsair K70 RGB MK.2

Grazie agli switch tedeschi Cherry MX Speed, la tastiera gaming Corsair K70 RGB MK.2 offre caratteristiche di uno switch lineare a elevata precisione senza click udibile. Gli switch sono caratterizzati da una risposta veloce ed elevata frequenza di commutazione, mentre il telaio resistente in alluminio è stato costruito per sostenere lunghissime sessioni di gioco. Quest’ultimo fornisce infatti una durabilità straordinaria grazie alla manifattura leggera e robusta, costruita per consentire migliaia di ore di gioco. Proposta solitamente a 169,90€, la tastiera gaming Corsair K70 RGB MK.2 può ora essere acquistata a soli 119,99€, con uno sconto del 29%.

» VEDI OFFERTA



Monopattino elettrico Segway Ninebot

Segway Ninebot è un ottimo monopattino per gli spostamenti quotidiani, progettato specificatamente per l’urban terrain, grazie al suo telaio in alluminio molto resistente con un sistema pieghevole. Il manubrio è in gomma morbida, facile da regolare per un maggiore comfort, portata e controllo. Anche l’autonomia è il suo forte, perché potrete girare fino a 65km. Solitamente proposto a 799,99€, il mono pattino elettrico Segway Ninebot può ora essere acquistato a soli 609,90€, con uno sconto del 24%.

» VEDI OFFERTA



Acer Chromebook Spin 311

Acer Chromebook Spin 311 è il dispositivo ideale per effettuare operazioni leggere come la navigazione Internet o la scrittura di documenti che, grazie al suo basso consumo energetico, è in grado di regalare un’ottima autonomia. Inoltre, Chrome OS ottimizza le prestazioni della batteria e consente di fare di più con ogni ricarica, arrivando sino a ben 16 ore di utilizzo. Il processore integrato MTK MT8183, i 4GB di RAM ed i 64GB di memoria di archiviazione eMMC, oltre allo schermo touch da 11,6″, garantiscono un’alta produttività sul web o con la miriade di app disponibili su Google Play Store, rendendo Acer Chromebook Spin 311 un valido compagno per il lavoro, lo studio ed il tempo libero. Solitamente proposto a 369€, Acer Chromebook Spin 311 può ora essere acquistato a soli 269€, con uno sconto del 27%.

» VEDI OFFERTA



NOW Smart Stick con i primi due mesi di Sport inclusi

La NOW Smart Stick, oltre a consentirvi la visione dell’ampio catalogo di contenuti Sky, in questo caso quelli sportivi (come la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24, la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione e molto altro ancora), vi permette di accedere anche ai più popolare servizi streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, costituendo uno strumento piccolo e trasportabile da portare con voi anche in viaggio. Proposta solitamente a 29,99€, la NOW Smart Stick con i primi due mesi di Sport Inclusi può ora essere acquistata a 14,99€, con uno sconto del 50%.

» VEDI OFFERTA

Scheda di acquisizione Elgato HD60 S

Come ultimo prodotto, vi consigliamo la scheda di acquisizione esterna Elgato HD60 S che, grazie alla visualizzazione istantanea del gioco con l’affidabile connessione USB 3.0 dalle elevate prestazioni, vi permette di trasmettere il vostro streaming con l’alta tecnologia a bassa latenza. Con Comando Streaming potrete aggiungere facilmente le vostre webcam e sovrimpressioni, e modificare durante la trasmissione l’aspetto dei vostri streaming grazie alle “scene”. Proposta solitamente a 175,16€, la scheda di acquisizione Elgate HD60 S può ora essere acquistata a soli 149,99€, con uno sconto del 14%.

» VEDI OFFERTA