Il 2022 dei rinvii continua con un gioco rinviato a data da destinarsi

Aggiungiamo alla lista dei titoli rinviati del 2022 anche un gioco rinviato, a data da destinarsi, che doveva uscire per console di vecchia e attuale generazione.

Tra i grandi nomi che, recentemente, hanno dovuto aggiornare la loro uscita c’è senz’altro Skull and Bones, il nuovo titolo di Ubisoft che uscirà nel 2023 e intanto potete ordinare su Amazon.

Ma non è di certo l’unico, perché tra i giochi che rivedremo nel 2023 c’è anche l’atteso One Piece Odyssey, che speravamo di poter giocare alla fine di quest’anno.

E a fare compagnia al rinvio più recente di cui vi abbiamo parlato c’è un titolo di SEGA, atteso in versione console, che per adesso finisce in un cassetto.

Si tratta di Humakind, l’ottimo strategico gestionale già uscito su PC (qui trovate la nostra recensione) che sarebbe dovuto approdare presto su console di vecchia e attuale generazione.

Sviluppato da Amplitude Studios e pubblicato su PC nell’agosto 2021, il gioco di strategia 4X vede i giocatori mescolare culture in sei diverse epoche della storia umana per costruire una civiltà.

Il primo importante pacchetto di espansione di Humankind, Together We Rule, è previsto per il 9 novembre su PC.

Mentre, come riporta VGC, il porting in lavorazione per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S è stato rinviato a data da destinarsi.

Le versioni console sono in fase di sviluppo presso Amplitude Studios e Aspyr, di proprietà di SEGA, team che si sono ritrovati di fronte a “sfide uniche” che hanno costretto a rivedere la pubblicazione del gioco.

I clienti che hanno preacquistato il gioco su piattaforme digitali riceveranno rimborsi “dove applicabile in linea con la politica della piattaforma”. Proprio perché, al momento, non c’è rassicurazione riguardo una data di uscita:

«Non possiamo dare un periodo di tempo per una nuova data di pubblicazione in questo momento. Non appena saremo in grado di farlo, lo faremo sapere a tutti e ringraziamo la community per il continuo supporto e comprensione.»

Se aspettavate Humankind su console potete tamponare provando il gioco rinviato su PC, visto che c’è una demo disponibile.

