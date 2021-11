Indecisi se vi piaccia o no Humankind? Ora potete giocarci gratis per decidere

Già da qualche mese è presente sul mercato Humankind, un peculiare strategico 4X che ha rappresentato la consacrazione di Amplitude Studios.

Humankind è un titolo particolare perché si propone di riscrivere un po’ il canone degli strategici 4X e ci permette di vivere la costruzione di vere e proprie civiltà partendo dalle fondamenta culturali e storiche di quest’ultime.

Adesso SEGA e Amplitude Studios hanno annunciato la presenza di una demo PC gratis del gioco che è disponibile già da adesso su Steam.

La demo in questione parrebbe essere un ottimo biglietto di ingresso per chi non dovesse conoscere il genere e anche per chi crede di avere bisogno di uno sguardo in più sul titolo per decidere in favore di un eventuale acquisto.

Sviluppatori e publisher ci fanno sapere che la demo offre 100 turni e ben tre ere storiche differenti: Neolitico, Antico e Classico.

Contiene inoltre 14 culture differenti da giocare, mischiare e abbinare. In più i giocatori potranno personalizzare completamente il proprio avatar così come creare delle mappe e condividerle con l’intera community.

Nella versione completa del gioco si potranno rivivere personaggi ed eventi storici fondamentali e fare entusiasmanti scoperte scientifiche. Si potranno anche scoprire meraviglie naturali del mondo e ricostruire le più significative opere dell’umanità.

Nella descrizione del gioco su Steam si legge:

«Humankind è il magnum opus di Amplitude Studios, un gioco storico di strategia in cui dovrai riscrivere la storia del genere umano: l’unione di cultura, storia e valori ti consentiranno di forgiare una civiltà unica. Fino a dove guiderai il genere umano?»

Potete scaricare la demo PC tramite questo link.

Se siete curiosi e volete approfondire le caratteristiche di Humankind potete dare uno sguardo alla nostra recensione del titolo, che si è rivelato essere un gioco davvero complesso e dalle meccaniche profonde.

In tema di strategici, ecco la recensione del re dei RTS: Age of Empires IV, se volete potrebbe essere il caso di dare un’occhiata.

Infine, avete visto i cereali a tema Age of Empires? La giusta carica per ogni conquistatore che si rispetti, a quanto pare.