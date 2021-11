I vostri tatuaggi di Final Fantasy non saranno mai belli come questo

Uno dei modi migliori, per un fan, per dimostrare la propria passione è quello di farsi un tatuaggio. Una cosa che succede anche con i videogiochi ovviamente, e nello specifico con Final Fantasy.

D’altronde il franchise ha raccolto negli anni una schiera smisurata di fan che, tra videogiochi e gadget, hanno sempre amato la saga di JRPG.

I giocatori hanno dimostrato il proprio attaccamento in tantissimi modi, come il fan che ha ricreato il celebre minigioco del Triple Triad nella realtà.

E per i Final Fantasy di cui chiedono un remake, arrivano a farselo da soli se Square Enix non li accontenta. Con risultati niente male, tra l’altro.

Per quanto riguarda i tatuaggi, c’è un fan di Final Fantasy IX che ha deciso di spingersi oltre e far realizzare sul proprio corpo una piccola opera d’arte.

Si tratta, come spesso accade, di un utente su Reddit che ha mostrato con una certa fierezza il suo tatuaggio del nono capitolo della saga, che ricopre l’intero braccio destro.

Potete vedere il risultato nella galleria che trovate qui sotto:

Il tatuaggio è pieno di dettagli legati a Final Fantasy IX, oltre al Vivi che potete vedere in primo piano in una delle foto. Ci sono pezzi della città, così come un moguri e una cura e precisione strepitose del tratto.

Di certo il ragazzone qui sopra non farà fatica a rispondere alla fatidica domanda che ogni videogiocatore si sente dire spesso: “qual è il tuo videogioco preferito?”

Uno dei titoli della saga di cui i fan vorrebbero un remake, e nell’attesa cominciano a farselo da soli come ormai accade sempre più spesso.

Uno dei preferiti, da molti, degli ultimi tempi è invece Final Fantasy XIV, talmente bello che sta piacendo pure agli sviluppatori di un altro gioco da cui stanno rubando idee.

Sicuramente il battle royale di Final Fantasy VII non è tra quelli più amati. L’abbiamo recensito di recente e, insomma, ci aspettavamo di meglio.