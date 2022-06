I Simpsons in Unreal Engine 5 sono l’open world dei sogni

The Simpsons Hit & Run è un gioco ancora molto amato da una legione di videogiocatori, tanto che un remake moderno sarebbe sicuramente molto apprezzato, soprattutto se migliorasse alcune delle caratteristiche più controverse del gioco originale.

Dopotutto, la famiglia gialla più irriverente d’America è ancora oggi molto nota (basti vedere la quantità di oggetti che potete trovare su Amazon per farvi un’idea).

A suo tempo venne anche aperta una petizione per dare vita a un sequel di The Simpsons Hit & Run sul quale, dopo un entusiasmo iniziale, non si è mai saputo nulla.

Ora, dopo un primo tentativo, ecco che un vero e proprio fan remake in Unreal Engine 5 del gioco dedicato a Homer, Bart & Co. ci farà sognare circa un rifacimento ufficiale.

Sebbene un remake ufficiale non sia all’orizzonte, possiamo ora dare un’occhiata a come sarebbe un rifacimento moderno del gioco, grazie al bravissimo Reuben Ward (via Wccftech),

Lo sviluppatore non si sta limitando a migliorare la grafica, ma sta anche trasformando il gioco in un vero e proprio titolo open world con veicoli migliorati, multiplayer online e altro ancora.

Qui di seguito potete vedere il primo video che mostra una serie di dettagli sul processo di sviluppo.

The Simpsons Hit & Run è stato pubblicato nel lontanissimo 2003 su PC, PlayStation 2, Xbox e GameCube ed è considerato uno dei migliori giochi basati sulla famosa serie televisiva.

Sebbene il gioco fosse essenzialmente una parodia di Grand Theft Auto III, è riuscito a ritagliarsi l’attenzione di critica e pubblico grazie all’incredibile ricreazione di Springfield e al suo approccio umoristico, completamente in linea con lo show televisivo da cui è tratto il gioco

Nonostante i fan chiedano quindi a gran voce un remake o una remaster del gioco dedicato ai Simpson, ora come ora sono arrivati solo sporadici rifacimenti creati dagli appassionati.

