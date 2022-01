I pulsanti della tastiera diventano dei diorami Pokémon, e sono bellissimi

Quando i fan ci si mettono nel creare degli attacchi d’arte, dedicati ai loro videogiochi preferiti, vengono fuori spesso delle cose pazzesche, e i fan Pokémon sono tra i più focosi.

Quello delle creature tascabili di Game Freak è un franchise che ha fatto la fortuna di The Pokémon Company e Nintendo, e allo stesso tempo ha creato schiere di appassionati.

Ma anche quelli di The Legend of Zelda non scherzano, come dimostra il controller da oltre €200 che un fan ha creato per celebrare l’ultimo episodio uscito su Switch.

Per i fan PlayStation, invece, queste lampade ispirate a Metal Gear Solid rischiano di farvi venire un infarto (ma tranquilli, si possono comprare).

Etsy è come sempre il luogo dell’anima di tutti gli artisti, ed artigiani, appassionati di videogiochi. Come Hirosart, nella cui pagina potete trovare una creazione a tema Pokémon francamente sbalorditiva.

Nel caso il titolo di questa news non sia abbastanza esplicativo, cerchiamo di spiegarvi cosa intendiamo per “diorami dentro ai pulsanti di una tastiera”.

Hirosart ha creato dei piccoli diorami, della dimensione di un pulsante della vostra tastiera del PC, che si possono sostituire ai banali pulsanti che usate tutti i giorni.

Come potete vedere nella piccola selezione di foto che trovate qui sopra, i Pokémon sono stati inseriti all’interno di piccole scene, a loro volta incastonate in alcuni pulsanti.

I dettagli dei diorami sono davvero sbalorditivi, perché ogni Pokémon è incastonato in un piccolo habitat naturale che lo contraddistingue. Se i tasti sono bellissimi la barra spaziatrice (che vedete poco sopra) è un piccolo capolavoro.

Ma se proprio non amate i Pokémon – e va benissimo così – nella pagina dell’artista trovate altri lavori simili, ma con soggetti differenti.

Questi gadget amatoriali sono davvero bellissimi e, a volte, superano anche quelli ufficiali come le scarpe per festeggiare i 25 anni di Pokémon.

Nel caso vogliate fare incetta di merchandise dedicato alle creature tascabili, vi raccomandiamo di seguire la nostra guida per i gadget a tema.