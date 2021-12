Breath of the Wild, ecco lo stupendo controller a tema da oltre €200

I fan di The Legend of Zelda sono tra i più appassionati del mondo dei videogiochi, e con la diffusione di Breath of the Wild sono diventati ancora di più.

Il capolavoro per Nintendo Switch è stato uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni, ed ha rotto ogni barriera con i precedenti capitoli in termini di gameplay.

Il suo sequel è uno dei giochi più attesi del prossimo anno, talmente tanto che appare nei trend di tutto il mondo anche quando non si fa vedere.

Breath of the Wild ha indubbiamente trainato le vendite di Switch, che nel 2021 è stata la console più venduta in assoluto, con un confronto da notare però.

Da quando è uscito, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha ispirato tante creazioni di ogni tipo per omaggiare l’ultima avventura di Link, ma quella di oggi è una delle migliori.

Di controller ufficiali per Nintendo Switch ispirati all’ultimo titolo della saga ce ne sono tanti ma, non ce ne vogliano Nintendo e i produttori terze parti, nessuno è bello come quello che trovate qui sotto.

L’ha realizzato un utente su Reddit ma, diversamente dal solito, stavolta lo potete anche acquistare in un negozio dedicato alle creazioni artistiche amatoriali.

Come potete vedere dalla foto qui sopra, si tratta di un controller dalla bellezza esagerata, basato sull’ergonomia del Pro Controller classico, ma completamente personalizzato.

Oltre all’iconica Triforza in bella vista al centro del controller, potete notare il dettaglio dei geroglifici blu degli Sheikah piazzati sulla parte centrale del controller.

Mentre un bordo di scritture dorate separa le due impugnature nere, a formare un contrasto di colori bellissimo. Il prezzo di questa bellezza: €210, ma vi arriva direttamente a casa.

Un controller che fa perfettamente coppia con questa custodia personalizzata per le cartucce di Switch, realizzata sempre a mano, di cui non potrete fare a meno.

A proposito di creazioni, qualcuno è andato anche oltre con l’artigianalità, realizzando un sapone per le mani a forma di rupia verde.