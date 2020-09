I migliori gadget dedicati agli Avengers

Con Avengers: Endgame è finita un’era. Dopo 23 film la grande saga iniziata nel 2008 con Iron Man ha visto la sua conclusione dopo una battaglia epica contro Thanos e il suo esercito per la conquista delle Gemme dell’Infinito. Certo, l’universo Marvel continuerà con la fase quattro, per il momento in pausa per i problemi causati dalla pandemia (il film su Black Widow è stato non a caso rimandato), ma i fan sanno bene che le cose non saranno più le stesse e che questo sarà in pratica un nuovo inizio.

Gli Avengers sono ormai diventati delle vere e proprie icone a livello globale, ottenendo moltissimi nuovi fan grazie alle pellicole che hanno coinvolto un tipo di pubblico che non seguiva i fumetti Marvel. Di recente è inoltre uscito anche il videogioco ufficiale Marvel’s Avengers, realizzato da Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix. Questo incremento nella popolarità dei personaggi ha anche fatto aumentare la quantità di memorabilia dedicati agli eroi più potenti della Terra. Per non lasciarvi spaesati in questo mare di gadget, abbiamo pensato di proporvi alcuni dei gadget più interessanti dedicati agli Avengers trovati da noi. Se invece siete interessati agli accessori per la scuola a tema Avengers, potete dare un’occhiata al nostro articolo dedicato al back-to-school.

Il Guanto dell’Infinito per aprire le bottiglie

Certe bottiglie si sa, sono tremendamente difficili da aprire. Se quello che vi serve è una potenza illimitata in grado di cambiare le sorti dell’universo per aprire un tappo, allora abbiamo l’accessorio che fa per voi. L’apribottiglie a forma di Guanto dell’Infinito di Thanos è l’ideale per aprire anche i tappi più impossibili. Il cavatappi è molto fedele al design del guanto usato dal Titano Pazzo nei film, e presenta anche tutte le gemme già inserite negli appositi spazi. State dunque attenti a non polverizzare l’universo mentre tentate di aprire una bottiglia.

» Clicca qui per acquistare l’apribottiglie a forma di Guanto dell’Infinito

La maglietta per il fitness di Capitan America

Se anche voi volete un fisico da supereroe allora ecco il giusto abbigliamento per l’occasione. La maglia da compressione di Capitan America è l’ideale per i vostri esercizi di fitness. Disponibile in varie misure, da M a XXL, questa maglietta è realizzata con tessuto professionale elasticamente estendibile, in modo da adattarsi perfettamente al corpo di chi la indossa senza ostacolarne i movimenti. Il tessuto è inoltre traspirante in modo che il sudore possa asciugarsi mantenendo la maglietta fresca e confortevole. Se volete un fisico come quello di Steve Rogers allora potete iniziare ad allenarvi sfruttando questa speciale maglietta.

» Clicca qui per acquistare la maglietta per il fitness di Capitan America

Il bracciale con reattore Ark di Tony Stark

Se anche voi volete un reattore Ark, ma non volete impiantarvelo sul petto, allora la soluzione migliore è questo bracciale che riproduce il reattore Ark di Tony Stark. Questo braccialetto di color argento può essere allargato fino a 28 cm di diametro, e presenta anche le ironiche scritte utilizzate da Tony Stark sull’oggetto che è alla base del suo essere Iron Man.

» Clicca qui per acquistare il bracciale con reattore Ark di Tony Stark

La tazza scudo di Capitan America

Con questa tazza a forma di scudo di Capitan America potrete trasformare ogni bevuta in qualcosa di eroico. Adatta sia per la colazione, sia per una qualunque pausa durante la giornata per una bevanda fresca o calda, la tazza di Capitan America è l’ideale se siete dei grandi fan di una delle figure più importanti all’interno degli Avengers. Dotata di una capienza di 300 millilitri e un design unico e accattivante, farà un figurone di fronte ai vostri amici durante le pause a casa vostra (o a casa degli altri se deciderete di portarvela dietro). Unico appunto, non lanciatela come se fosse il vero scudo di Capitan America, purtroppo la tazza non è fatta di vibranio indistruttibile.

» Clicca qui per acquistare la tazza a forma di scudo di Capitan America



La chiavetta di Groot

Groot, anche se appartiene ai Guardiani della Galassia, è in pratica un Avenger onorario dopo tutto l’aiuto che ha dato agli eroi nell’ultima battaglia contro Thanos, creando con il suo corpo persino il manico della nuova arma di Thor. Se amate il personaggio potrete portarlo sempre insieme a voi grazia a questa chiavetta USB 2.0 da 32 GB. Utilizzabile anche come portachiavi, questa chiavetta è sicuramente un’alternativa divertente e unica rispetto alle controparti più classiche, soprattutto per il fatto che Groot sembrerà spuntare dal vostro PC una volta inserita.

» Clicca qui per acquistare la chiavetta di Groot

La lampada a forma di Martello di Thor

Se vi sentite degni di sollevare il martello di Thor, allora potete anche appenderlo al muro come luce notturna. Questa speciale lampada è a forma proprio del Mjolnir utilizzato da Thor nei film Marvel. Sarà possibile appenderlo alla parete e attaccarci nel punto specifico anche un adesivo per simulare la rottura del muro. Un’alternativa interessante e divertente alle classiche lampade da appartamento, molto facile anche da montare, basterà infatti solo un paio di viti per attaccare il martello al muro. L’alimentazione è a batterie e necessita di tre pile AA per funzionare. La durata media di queste pile è di un mese circa. Se anche voi volete essere illuminati dal potere degli dei di Asgard, allora questa è la lampada giusta che fa per voi.

» Clicca qui per acquistare la lampada a forma di Martello di Thor

La collana di Dr. Strange

Desiderate controllare lo spazio e il tempo come Dr. Strange nell’omonimo film? Perché dunque non provare a utilizzare l’Occhio di Agamotto, il potente artefatto magico che custodisce la Gemma del Tempo. Questa versione è una pratica collana dotata di un orologio interno funzionante, che purtroppo però non consente di fare viaggi indietro e avanti nel tempo modificando la posizione delle lancette, almeno per il momento. La collana è lunga 60 cm, mentre l’orologio misura 5,5×5 cm.

» Clicca qui per acquistare la collana orologio di Dr. Strange

La lampada 3D di Iron Man

Se di notte avete bisogno di una luce sicura per dormire sonni tranquilli, allora sappiate che grazie a questa lampada 3D potrete avere Iron Man come guardiano dei vostri sogni. Questa lampada è dotata di un proiettore che crea una figura in 3D di Iron Man simile a un ologramma. La luce può essere regolata sia per la luminosità e sia per il colore, selezionabile tra sette differenti versioni. La lampadina notturna può essere alimentata sia tramite connettore USB collegato a un computer, power bank o altro, e sia tramite batterie, cosa che la rende ideale anche durante un eventuale blackout. Tecnologia Stark Industries d’altronde.

» Clicca qui per acquistare la lampada 3D di Iron Man

Il set di portachiavi degli Avengers

Se volete avere gli Avengers sempre con voi, allora questo set di portachiavi è quello che fa per voi. L’elegante scatola contiene ben 9 portachiavi ispirati ai simboli e agli oggetti più iconici degli eroi Marvel, in particolar modo quelli apparsi negli ultimi film. Oltre alla grande A, simbolo degli Avengers, ci saranno anche i simboli di Black Widow e Capitan Marvel, il Guanto dell’Infinito di Thanos, il nuovo martello di Thor e la katana utilizzata da Occhio di Falco. Presenti anche la maschera di Iron Man, lo scudo di Capitan America e il pugno di Hulk. Un set che vi permette di avere tutti i personaggi più iconici del Marvel Cinematic Universe in un unico pacchetto.

» Clicca qui per acquistare il set di portachiavi degli Avengers

Il cuscino a forma di scudo di Capitan America

Il cuscino di Capitan America è l’ideale se volete passare dalla battaglia al riposo in un attimo. Dotato di due maniglie che consentono di utilizzarlo come un vero scudo, questo comodo cuscino è davvero unico sia per il suo design accattivante e sia per la morbidezza del tessuto. Con il cuscino a forma di scudo di Capitan America si avrà inoltre un’arma potentissima per le battaglie a cuscinate da fare con i vostri amici. Il cuscino ha una larghezza di circa 35 cm.

» Clicca qui per acquistare il cuscino a forma di scudo di Capitan America