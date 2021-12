Xbox vi regala due nuovi sfondi dinamici gratis: ecco come averli

A partire da oggi, gli utenti Xbox potranno godersi due nuovi sfondi dinamici completamente gratis e dedicati a grandi giochi disponibili sulla console di Microsoft.

Si tratta infatti di temi dedicati a Halo Infinite e Wasteland 3, entrambi titoli di punta tra quelli accessibili nell’abbonamento Xbox Game Pass, ormai diventato indispensabile per ogni giocatore della console di Microsoft.

I nuovi temi sono già disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti Xbox Series X e Series S: questo significa che già a partire da oggi dovreste essere in grado di visualizzarli e impostarli nella vostra home page.

Di seguito troverete gli sfondi in questione utilizzati, che naturalmente sulla vostra console appariranno con effetti animati:

Come riportato da VGC, si tratta dunque di una nuova aggiunta a sorpresa per la console di casa Microsoft, dato che appena due settimane fa era stato rilasciato anche un tema celebrativo per Xbox 360.

Per poterli impostare nella vostra home, dovrete andare in Impostazioni, per poi selezionare la categoria Generali, Sfondo e infine Sfondi dinamici, dove potrete trovarli in fondo alla selezione.

I temi in questione si chiamano Halo Infinite – Courage e Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation, ispirati agli omonimi giochi che potrete scaricare gratuitamente anche su Xbox Game Pass.

Qualora non dovessero invece comparire nella vostra schermata, assicuratevi di aver aggiornato la console all’ultima versione e, nel caso non dovessero ancora risultare, procedete a riavviare la vostra Xbox: alla prossima accensione dovreste poter essere in grado di selezionare i nuovi sfondi dinamici senza problemi.

Proprio l’abbonamento di Xbox offrirà tanti giochi gratis per il mese di dicembre, per la precisione 12: tra i tanti giochi disponibili da oggi c’è anche un capitolo di Final Fantasy.

Tra i titoli inclusi ci sarà anche la campagna di Halo Infinite, del quale al momento è disponibile solo il multiplayer gratuito: dopo le polemiche dei fan, il battle pass sarà sistemato a partire dalla prossima settimana.

Purtroppo, l’aggiunta di così tanti giochi significherà anche dare l’addio a tanti altri titoli per un ricambio necessario: i giocatori dovranno dunque prepararsi a salutare 7 giochi.