I giochi PS5 costano troppo? Sony risponde alle accuse

Sony ha preso posizione in merito alla questione dei prezzi per i giochi next-gen di PS5 proponendo i suoi first-party per la prima volta a €80.

Tra questi titoli figurano la Ultimate Launch Edition di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, che comprende anche il remaster dell’originale Marvel’s Spider-Man, e Demon’s Souls.

Il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha affrontato il problema, rispondendo alle accuse di aver alzato i prezzi in un momento storico abbastanza delicato.

Ryan ha sottolineato il valore dei giochi che vengono proposti ad un prezzo maggiorato, che offriranno esperienze di livello sensibilmente superiore rispetto a quelli ora in circolazione.

«È difficile parlare del mercato dei videogiochi nel suo complesso o di altre console da gioco», ha premesso Ryan in un’intervista al portale Naver rilanciata da GamingBolt.

«Penso però che il valore sia ovvio nel caso di PS5. Entusiasmeremo i fan intorno al mondo con i migliori giochi esclusivi sul mercato oggi e forniremo un’esperienza e un dispositivo davvero di nuova generazione che li cattureranno».

Il riferimento neanche troppo velato è alla visione di Microsoft sul tema dei prezzi, che ha recentemente spiegato di non porsi neanche il problema dal momento che ha dalla sua un abbonamento all you can eat come Xbox Game Pass.

Alcuni publisher hanno aumentato anch’essi i prezzi dei titoli di prossima generazione, come nel caso di NBA 2K21.

Altri, vedasi Ubisoft, hanno spiegato che li aumenteranno dal prossimo anno ma lasceranno quelli già annunciati come Assassin’s Creed Valhalla al costo originale.

Altri ancora come Capcom hanno preso tempo, spiegando che valuteranno l’andazzo del mercato e decideranno in base a questo.

Vada come vada, gli analisti non prevedono che un cambio di prezzo danneggerà le vendite e, qualora lo facessero, non faticano a pensare ad uno scenario in cui si tornerebbe ai costi di partenza.