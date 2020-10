Microsoft: aumento dei prezzi next-gen? A chi importa, c’è Xbox Game Pass

In un’intervista, Aaron Greenberg, general manager al marketing dei giochi per Xbox e Windows, ha espresso la posizione di Microsoft in merito all’aumento dei prezzi dei giochi next-gen.

Il primo a muoversi in tal senso è stato NBA 2K21, ma la stessa strada è stata seguita da Sony per i giochi di lancio di PS5, che costeranno fino a €79,99.

Halo Infinite.

Greenberg ha sottolineato come «il prezzo dei giochi sia una cosa super-complessa a cui rispondere perché, ai tempi, ogni gioco veniva lanciato ad un solo prezzo. Ma abbiamo lanciato Ori and the Will of the Wisps a $30 e Gears Tactics è un nuovo titolo in uscita nelle vacanze e uscirà a $60. State of Decay 2 è stato lanciato a $40. Quindi non c’è una risposta semplice».

Il dirigente ha rimarcato casi come Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 e Dirt 5 a $60, che non hanno dunque visto aumenti di prezzi, e «alcune eccezioni, in particolare per gli sportivi (…) perché non hanno Smart Delivery e devono includere la versione della nona generazione e farti pagare di più. Quindi, è un po’ complesso lì».

«È un approccio diverso e ovviamente hanno il diritto di fare qualunque cosa vogliano con i loro prodotti e i prezzi, ma per noi abbiamo preso un approccio davvero fan-centrico. Direi prima con Smart Delivery, ma ancora più importante è che hai tutti i nostri giochi al lancio su Game Pass, quindi il prezzo ha davvero tutta questa importanza se il gioco è incluso nel tuo abbonamento a Game Pass?».

Considerando i numeri in netto aumento degli abbonati a Xbox Game Pass, sono in certo tanti i giocatori che sono giunti ad una conclusione simile.

Phil Spencer, responsabile di Xbox, aveva similmente spiegato che sarebbe stato il mercato a decretare la bontà delle scelte dei singoli publisher sul lungo termine.

Alcuni di questi publisher fanno legittimamente notare come questo sia il primo aumento dai tempi di Xbox 360 e PS3, un lasso di tempo in cui i costi di produzione sono lievitati del 300%.