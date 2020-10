I giochi in uscita ad ottobre 2020

Nonostante l’avvicinarsi a passo sempre più veloce della next-gen, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch tengono botta e continuano a fornire grandi giochi anche nella stagione autunnale. Ad ottobre 2020, in particolare, non mancano i giochi in uscita, alcuni dei quali vi terranno incollati allo schermo probabilmente per più della durata del terzultimo mese dell’anno.

Tenere traccia dei titoli e delle date, soprattutto, è sempre piuttosto difficile ed è per questo che ci siamo qui noi a darvi una mano a ricordarvi dove dovreste investire i vostri sudati risparmi. Tra Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Star Wars Squadrons e FIFA 21, la scelta abbonda davvero, per cui non indugiamo oltre e scopriamo su cosa potrete puntare questo mese.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Data d’uscita: 2 ottobre

2 ottobre Piattaforme: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Dove prenderlo

Il nuovo capitolo del peramele preferito degli appassionati di videogiochi non ha certo bisogno di presentazioni ma, nel caso ne aveste bisogno, ecco che vi sottoponiamo la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, classico moderno che ripercorre e reinterpreta la tradizione dei platform Naughty Dog. L’accoglienza è stata più che positiva, per cui, specie se amate le esperienze più probanti e al limite del punitivo, non potete lasciarvelo sfuggire.

Star Wars Squadrons

Data d’uscita: 2 ottobre

2 ottobre Piattaforme: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Dove prenderlo

Dopo essere tornata alla ribalta con Fallen Order, la saga videoludica di Guerre Stellari prosegue a spron battuto con Star Wars Squadrons, un titolo piuttosto diverso dall’action adventure di Respawn Entertainment ma ugualmente entusiasmante. Il gioco, un prodotto dalla vocazione multiplayer in cui lanciarsi in battaglie spaziali a bordo degli iconici mezzi del franchise, include anche una modalità single-player con una storia canonica: il meglio per gli appassionati di Star Wars.

FIFA 21

Data d’uscita: 9 ottobre

9 ottobre Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Dove prenderlo

FIFA 21 rappresenta la prossima grande evoluzione della serie sportiva di Electronic Arts, con una pletora di novità che vanno dalla nuova modalità Carriera, con una funzionalità per simulare le partite in tempo reale stile Football Manager, fino ad un’estesa FIFA Ultimate Team, passando per un gameplay riscritto per leggere meglio le caratteristiche dei singoli giocatori e superare gli avversari senza necessariamente ricorrere agli elaborati trick per cui è noto il franchise. Acquistando il gioco su PS4 e Xbox One, inoltre, avrete accesso gratuitamente alle versioni per PS5 e Xbox Series X|S.

Watch Dogs Legion

Data d’uscita: 29 ottobre

29 ottobre Piattaforme: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Dove prenderlo

Dopo due episodi che non hanno graffiato, Watch Dogs Legion ha l’arduo compito di dare alla serie la personalità che non ha mai avuto davvero e, da quello che abbiamo visto, ci sono tutte le possibilità che ciò avvenga. In particolare, a brillare sono l’elaborato sistema tramite il quale gli utenti possono giocare nei panni di centinaia di NPC reclutabili al volo e la splendida ambientazione di Londra, con un carattere e una vivacità next-gen. Come per FIFA 21, i giocatori potranno avere l’upgrade a PS5 e Xbox Series X|S senza costi aggiuntivi al lancio delle console.

Little Hope

Data d’uscita: 30 ottobre

30 ottobre Piattaforme: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Dove prenderlo

Little Hope è il secondo capitolo della Dark Pictures Anthology e, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, quello che prova a lasciarsi alle spalle le tinte teen horror di Man of Medan per affrontare il tratto più psicologico della paura. Sembrerebbe proprio la scelta ideale per passare un Halloween coi fiocchi in compagnia dei propri amici, e chi meglio dei creatori di Until Dawn sa cosa significhi spaventare.

Le altre uscite

Super Mario Bros. 35 (Nintendo Switch) – 1 ottobre

Baldur’s Gate III Early Access (PC Steam) – 6 ottobre

(PC Steam) – 6 ottobre Ride 4 (PC, PS4, Xbox One) – 8 ottobre

Remothered Broken Porcelain (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) – 13 ottobre

(PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) – 13 ottobre Torchlight III (PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch) – 13 ottobre

Age of Empires III Definitive Edition (PC) – 15 ottobre

DOOM Eternal The Ancient Gods Parte 1 (PC, PS4, Xbox One, Google Stadia) – 20 ottobre

Pokémon Spada e Scudo: Le Terre Innevate della Corona (Nintendo Switch) – 23 ottobre

Transformers Battlegrounds (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) – 23 ottobre

Song of Horror (PC, PS4, Xbox One) – 23 ottobre

Ghostrunner (PC, PS4, Xbox One) – 27 ottobre

(PC, PS4, Xbox One) – 27 ottobre The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (PC, PS4, Nintendo Switch) – 27 ottobre

Pikmin 3 Deluxe (Nintendo Switch) – 30 ottobre