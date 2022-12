I giocatori di The Last of Us 2 sono stati spaventati da… un fantasma

The Last of Us Part II è sicuramente uno dei titoli più importanti tra quelli appartenenti alla generazione di PS4, sebbene i giocatori continuino a scovare chicche e curiosità sul gioco.

Senza nulla togliere anche a The Last of Us Part I, il sequel dell'avventura di Ellie ha ancora parecchi assi nella manica.

Diversi fan attenti hanno infatti mesi fa scoperto un segreto molto interessante legato all’incontro col primo Stalker su The Last of Us Part II.

Senza contare che un altro appassionato del gioco ha invece scovato un commovente dettaglio nascosto nella stanza di Abby. Ora, però, è il turno di un… fantasma.

Come riportato anche da The Gamer, i fan di The Last of Us sono stati spaventati dalla scoperta di un uccello fantasma che appare raramente in un punto specifico del gioco.

Il video, condiviso per la prima volta da ‘GoldieLocks1643’ sul subreddit del titolo, si svolge in una casa in cui si viene assaliti da diversi nemici, nel momento in cui si appoggia l’arma a un banco di lavoro.

Dopo averli uccisi, il giocatore ha catturato il momento esatto in cui quello che sembra essere proprio un volatile fantasma esce fuori da uno dei nemici caduti, lasciando il giocatore perplesso, contemplando quindi la possibilità di una vita dopo la morte.

La maggior parte delle persone che hanno visto questo video non hanno idea di cosa sia: al momento sono stati segnalati altri due casi di apparizione di questo uccello, entrambi accaduti nella stessa stanza, cosa questa che esclude la possibilità che si tratti di una mod. Roba da brividi.

Restando in tema, un altro fan aveva scoperto una rara feature nell’esplorazione, particolarmente utile durante determinate fasi, soprattutto per scattare foto.

Ma non solo: un altro dei tanti dettagli nascosti del gioco riesce a rendere particolarmente l’idea della cura di Naughty Dog per i dettagli, dato che sono state ritrovate perfino delle impronte digitali.